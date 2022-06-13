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企業獲利「不長進」 低迷股市將再跌一波

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
零售商目標百貨的股價最近下跌，此前該公司表示將吸收今年上漲的成本，不漲價。路透
零售商目標百貨的股價最近下跌，此前該公司表示將吸收今年上漲的成本，不漲價。路透

華爾街日報報導，面對升息，今年股市暴跌，但通膨還沒有降溫跡象，投資人擔心，企業獲利下滑可能造就市場再跌一波。

美國聯準會開始積極升息以控制高通膨，標普500指數今年來下跌18%，是1962年來同期最糟。貨幣政策迅速收緊使高估值股票走下神壇，使得獲利成長成為市場重新站穩腳跟的關鍵。

但企業獲利的持久性最近令人心生懷疑，這使得股市前景更加黯淡。美國企業正面臨多方面的挑戰，從零售商目標百貨（Target）到軟體公司微軟（Microsoft），都警告業績將低於預期，前者說消費者口味變化導致庫存過剩，後者說美元升值削弱利潤。除微軟外，其他在海外擁有龐大出口市場的科技公司、製藥公司和製造商，可能也都會受影響。

分析師已下修各行各業獲利預期。FactSet的數據顯示，分析師現在預期，標普500指數成分股的第2季獲利將成長4%，低於4月22日預估的6.6%。對第3季獲利成長的預期也從11.4%降到10.6%，第4季從10.9%降到10.1%。

與此同時，周五公布的5月消費者物價指數再創40年新高，聯邦基金期貨顯示，交易員提高對升息幅度的預期。另外，美國6月的消費者信心指數跌至歷來最低。這些都是經濟成長的不祥預兆。投資人可能認為股市估值仍為過高。

摩根本丹利美股首席策略師兼投資長Michael Wilson警告，市場對企業獲利的預期過高：「我們的整體看法是熊市還沒有結束，因為獲利數字要降下來。我們認為拋售尚未結束。」他與大摩同事在最近一份報告中預計，鷹派的央行和下降的企業獲利8月中將把標普500指數拉向3,400點，比上周五收盤價下跌13%。

雖然在通膨的早期階段，許多公司能夠透過漲價，將走高的成本轉嫁給消費者，但CIBC Private Wealth US投資長David Donabedian表示：「通膨環境下，時間不是淨利率的朋友。在某個時點，客戶會不願意再為漲價埋單。」

通膨 標普 美國

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