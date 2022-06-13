本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股、債市上周五（10日）受到消費者物價指數（CPI）意外竄升至40年最高的衝擊，加劇聯準會（Fed）本周可能被迫更加急進升息以抑制物價的疑慮，道瓊指數大跌880點。本周聯準會就要召開利率決策會議，主席鮑爾將發表對今年利率展望的說法，金融市場密切關注。以下是今天開盤前，最值得關注的五件外電和大陸要聞：

美通膨意外竄升 通膨道瓊近900點

Fed加速升息可能導致經濟陷入衰退的恐慌心理下，道瓊上周五大跌880點，標普500和那斯達克綜合指數則分別大跌2.9%和3.5%。美國公債也遭拋售，2年期債券殖利率由2.815%漲到3.047%，創下2009年來最大單日漲幅，也漲到逾十年來最高水準。

費城半導體指數和台積電ADR也無法倖免，上周五各跌3.6%和2.4%。台積電ADR呈現1%的折價。

一周下來，標普500和那斯達克分別大跌5.1%和 5.6%，雙雙創下1月來最大單周跌幅。

Fed利率決策 盯三重點

美國聯準會（Fed）將在台北時間本周四凌晨2時公布利率決策，幾乎篤定升息2碼，但市場將更加關注Fed將透露的三大前瞻指引訊息、通膨預測、官員預估利率落點的利率點狀圖，以及主席鮑爾對於通膨前景和經濟衰退機率的看法。

Fed預料將提高聯邦資金利率區間2碼至1.25%~1.5%，在5月通膨率意外升至40年新高後，雖有分析師喊出可能升息3碼，但富國銀行和摩根大通（小摩）都認為，為免市場動盪，Fed本周升息3碼的可能性很低。

經濟學家預期，Fed將大幅上修今年底的通膨預估至4.9%，同時小幅調高失業率預測至3.5%。Fed也將更新利率點狀圖，小摩預期將大幅上修今年底的利率中位數預估至2.625%，也就是從6月到年底將共升息約7碼。

鮑爾在記者會上的發言更是重中之重。他預料將維持鷹派論調，證實7月會繼續升息2碼，市場將緊盯他對9月決策的暗示。

美審海運改革法 限制運價

美國眾議院打算本周審議參院已通過的海運改革法，將加強對跨國航運業者的監管，對航運業者加收特別費也有限制，以抑制高漲不下的海運成本。若這法案順利過關，將是美國航運法規自1998年來最大改革。

華爾街日報報導，此法一旦生效，海運業者將更難拒絕承載從美國出口的貨物。這兩年來不少海運業者經常趕著將空貨櫃送回亞洲，爭取亞洲出口貨櫃價格更高的利益。

美國總統拜登上周刻意凸顯這議題，呼籲國會「嚴打」海運業，他在一個視訊談話中表示，海運成本高漲原因之一在於九家海運業者掌握了太平洋市場，「還把他們的價格調漲達1,000%」。

拜登上周五（10日）在洛杉磯港致詞時說，要讓海運業者知道，「剝削已經結束」，「對抗通膨關鍵對策之一，就是降低供應鏈之間貨運的成本」。

專精國際貿易的美國喬治梅森大學研究員麥丹紐（Christine McDaniel）指出，這次改革，可能在財務負擔上對幾年前還在苦撐的海運業帶來意想不到的後果，包括海運業者不得無理由拒絕接受美國出口貨物，並將把因延誤裝卸貨櫃而處以罰款的反駁責任轉給海運業者。

北京稱最新的酒吧聚集性疫情有擴散風險

北京和上海又恢復大規模核酸篩查，且中國的首都也延後重新開放學校的計畫；京滬幾天前才放鬆了歷時幾個月的社會限制措施，但又傳出疫情。

北京當地政府表示，本次酒吧出現的聚集性疫情目前仍存在外溢擴散風險。周日0-15時，北京市報告了本市新增本土新冠肺炎病毒感染者33例，均為隔離觀察人員。北京東部朝陽區是最新爆發疫情的酒吧所在地，將從周一開始為期三天的大規模核酸檢測。

中國加強台灣海峽「私有化」主張

彭博引述知情人士報導，中國大陸軍方官員近幾個月來在與美方會談中多次主張台灣海峽不是國際水域，引發拜登政府的疑慮。

這位知情人士說，不同級別的中國官員在多個場合向美國政府遞交聲明，反駁美方的國際水域論。美國及其主要盟友主張台灣海峽大部分地區屬於國際水域，並且作為航行自由演習的一部分，他們定期派遣軍艦穿行台灣海峽。

目前尚不清楚最近的主張是否表明中國將採取更多措施來對抗進入台灣海峽的外軍船隻。美國也在南實施航行自由行動，以挑戰中國在爭議島嶼的領土主張。

美國國防部長奧斯汀周六在新加坡出席IISS香格里拉對話會並發表演講，警告稱中國在單方面試圖改變台海現狀。「我們的政策沒有改變，」他說。「但不幸的是，中國似乎並非如此。」

周日，中國大陸國防部長魏鳳和發表演講，他說：「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，我們一定會不惜一戰，」魏鳳和重申了北京在爭端上的長期立場。「不惜代價，一定會打到底，這是中國不二的選擇。」