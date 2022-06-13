伊爾艾朗：美通膨率很可能衝上9％

知名經濟學家、安聯首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）表示，美國的通膨率很可能進一步上升，而衰退的風險目前正朝負面傾斜。

他周日上美國哥倫比亞廣播電台（CBS）時事談話節目《Face the Nation》節目時說說：「我認為對我們所知的通膨過程必須非常審慎。我擔心心情況還會惡化。照這個速度，可能達到9%。」

美國5月整體消費者物價指數（CPI）意外比去同期勁升8.6%，衝上40年來新高，這可能預示美國聯準會加速升息的時間將會拉長。

伊爾艾朗再次批評聯準會對抗通膨的反應「落後」，並表示他預計本周的利率會議會升息兩碼。

他說，「我們現在處於停滯性通膨時期」，有通膨居高不下的風險，最終導致美國經濟陷入衰退，他認為最好的狀況是聯準會「重新控制通膨敘事」並實現所謂的軟著陸。但「不幸的是，目前風險的平衡向負面傾斜」。

他將強勁的美國勞動列為「遠離經濟衰退的一個亮點。那就是衰退為什麼是一種風險情境，而不是基線情境。」