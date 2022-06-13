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商品漲、日圓跌 日本上季失血850億美元

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
日經新聞報導，日圓貶值加上商品價格飆漲，已使日本在今年第1季外流858億美元資金。網路照
日經新聞報導，日圓貶值加上商品價格飆漲，已使日本在今年第1季外流858億美元資金。網路照

日經新聞報導，日圓處於接近歷史低點，加上原物料商品價格飆漲，日本在1至3月這季流出創紀錄的11.5兆日圓（858億美元），而最新資料顯示4至6月這季外流的資金可能更多。

日本銀行（央行）指出，5月以日圓計算的進口價格比一年前大漲43.3%，高於以合約貨幣計算的26.3%增幅，為1981年有比較數據以來的最大增幅。

與此同時，以日圓計算的出口價格在同一期間漲了16.7%，日本的貿易條件（特定期間內出口商品可以換回進口商品的比例，以作為國家購買力指標之一）跌至歷史新低。

日本1至3月的實質國內生產毛額（GDP）經年化後為538.7兆日圓。 但該數字以2015年的物價為基礎，並未反映之後的日本貿易條件下滑。

報導指出，確實反映貿易條件的國內總收入（GDI）達到527.2兆日圓，兩個數字之間的11.5兆日圓差距，代表了上季流出日本的收入金額。

相較之下，出口原油和其他原物料商品的美國改善了貿易條件。德國雖然跟日本一樣是資源淨進口國，但由於其合約主要以歐元計價，因此貿易條件並未像日本這般急劇下滑。日圓兌美元9日一度跌至20年低點的134.55日圓。

高漲的資源價格和疲軟的日圓，使日本企業難以應付商品成本的上漲。5月生產者物價指數較一年前勁升9.1%，連續第 11個月漲幅超過5%—這是1981年2月以來從未跨越的門檻。在組成該指數的515種商品中，有426種商品（超過 80%）的價格上漲。

隨著煤炭和鐵礦砂價格上漲，新日鐵從6月開始將鋼板批發價每噸提高20,000日圓，即調漲15%左右。這種趨勢正在蔓延到消費品。研究業者帝國資料庫調查公司（Teikoku Databank）表示，今年來105家上市公司的 10,000多種食品價格正在上漲。儘管迄今大多數漲價源自於食用油和小麥價格的上漲，但已有 更多公司正在考慮原油價格和日圓疲軟等因素。

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