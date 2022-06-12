The North Face推3萬元「蜘蛛絲外套」 貴什麼？
摘要
1. 全球第一家成功量產人造蜘蛛絲的新創Spiber，已躍居日本僅有的五家獨角獸企業之一 ，還吸引知名戶外休閒品牌The North Face等公司聯名合作。
2. 蜘蛛絲擁有鋼鐵五倍的強度、尼龍兩倍的彈性。Spiber用人造蜘蛛絲，製成合成蛋白質纖維Brewed Protein，不須由石油提煉，能擺脫紡織業高汙染的惡名。
蜘蛛絲，不只是電影中用來打擊犯罪的武器；現實生活中，還是力抗服飾業污染的新解方！
全球第一家成功量產人造蜘蛛絲的新創Spiber，已躍居日本僅有的五家獨角獸企業之一。不只獲得私募股權基金凱雷集團（Carlyle）、三菱UFJ摩根士丹利證券投資，還吸引日本奢侈潮牌Sacai，以及知名戶外休閒品牌The North Face等公司聯名合作。
兩位創辦人關山和秀和菅原潤一，在就讀慶應義塾大學期間，就看好蜘蛛絲的優秀性能。其實蜘蛛絲擁有鋼鐵五倍的強度、尼龍兩倍的彈性，早在古希臘時期，就被人類使用。但蜘蛛會吃同類，無法像蠶一樣大規模飼養，蜘蛛絲難以自然方式量產。
而人造蜘蛛絲難以實現，又被稱為「夢幻纖維」，據說美軍最終也放棄鑽研量產技術。但兩人在學便展開人造蜘蛛絲實驗，接著2007年創辦公司，在研究數千個蜘蛛品種後，成功推出蜘蛛絲替代品。
為了進一步實用化，他們把該材料經過微生物發酵、提煉加工，製成合成蛋白質纖維Brewed Protein，不只絲綢，這甚至還能成為皮革、機紡紗的原料。
人造蜘蛛絲的蛋白纖維，不須由石油提煉，不像其他等同塑料的化學纖維，能擺脫紡織業高碳排、高污染的惡名。就連廢棄時也能自然分解，降低對環境的衝擊。
不過在少量生產下，不論是由The North Face、或是日本戶外機能品牌Goldwin推出的聯名夾克，預計要價一件約為15萬日圓（約新台幣3萬4千元）。《朝日新聞》不禁揶揄，要價不菲可能嚇跑客人！
為了壓低成本，今年Spiber將踏出日本山形縣，正式前往泰國設廠，明年接力到美國擴廠。預估在大規模生產下，除了能把蜘蛛絲纖維的碳排量，降低到動物纖維的五分之一；更有望走向CNN口中，人人穿得起永續蜘蛛衣的時代。
參考來源：CNN、European Parliament、朝日新聞、FASHIONSNAP
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