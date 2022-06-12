韓媒：招生制度、保守的學術界是南韓半導體人才緊缺主要原因

近日，南韓總統尹錫悅在一次內閣會議上猛烈抨擊了教育部副部長張商允（Chang Sang-wan），在此之前，後者曾指出，政府對越來越多的要求地方大學開設更多半導體相關專業的呼聲反應遲緩。

據《韓國經濟日報》報導，尹錫悅在會議上表示：「如果教育部不能在培養南韓經濟所需的人才方面發揮主導作用，那麽需要改革的將是教育部本身。」

在尹錫悅的敦促下，南韓教育部正在尋找解決高質量半導體工人短缺的方案，其中可能包括大幅調整規章制度。此舉出台之際，美國、歐洲、中國大陸地區和台灣地區都在加大支出，以發展本土芯片行業。

南韓半導體產業協會表示，未來10年，南韓半導體行業預計將面臨至少3萬名工人短缺的問題。在此期間，每年芯片行業將創造大約1500至1600個新職位。但南韓每年半導體或半導體相關專業的應屆畢業生僅為650人，還不到該數目的一半。

教育部有關人士9日在接受《韓國經濟日報》採訪時表示：「除了在大學開設與就業相關的專業外，正在研究各種擴大（半導體相關）招生名額的方案。」

但這並不像看起來那麽簡單。「改變思維方式」將會遭到非首都圈議員和政界人士的強烈反對。

首先，首爾和京畿地區的大學的學生定員問題一直是地方大學半導體相關專業學生增加的主要障礙。南韓於1994年開始實行這一限額，目的是降低首都地區的人口密度。南韓5000萬人口中，約有一半居住在首都地區。

各大學有可能通過減少其他專業，特別是非主流專業的入學人數，來為半導體相關專業騰出空間，從而繞過該法律。但這一建議遭到了相關院系教授和校友的強烈反對。

另外，還可以制度專門的標準，給各大學或半導體相關部門以特別優待，以擴大入學人數。也就是說，他們有可能被排除在現行的人口集中緩解法之外。

國務總理韓悳洙9日訪問了SK海力士位於京畿利川市的主要生產基地，並表示：「政府將大幅增加首都地區和其他地區大學的招生名額。」為此，政府願意為學術機搆提供財政援助。

但是，這些方案必須得到國會的批準，在未來2年內，支持地區均衡發展的自由民主主義者將繼續佔據多數席位。

另一方面，首爾大學一直不同意設立半導體專業。該專業的畢業生可以在三星電子、SK海力士等贊助企業工作，而且還可以獲得獎學金、免除入學費和學費。該大學的大多數教授反對這項提議，理由是大學不是培訓技術工人的地方。

除此之外，如何獲得農村地區議員的支持是最棘手的問題。如果首爾和周邊地區的大學增加定員，其他地區的招生人數將會進一步減少。隨著出生率的下降，非首爾地區的大學因入學人數減少而面臨更大的財政睏難。因此，在農村地區當選的議員們正在極力阻止首都地區大學增加學生人數或開設半導體相關專業的相關法律的通過。

前總統文在寅的類似政策也沒有得到國會的支持。首爾一所私立大學的校長表示：「為了實現這一目標，首爾地區的大學應該減少總招生人數，同時確保半導體相關專業的名額。」「其他地區的大學為了國家利益，有必要後退一步。」

南韓政府為了應對人力不足的侷面，已決定放寬對符合設立尖端學科條件的大學的選拔標準，以減少入學人數。這是繼三星電子和SK海力士為了維持半導體市場的主導地位，在未來5年內進行大規模投資後，出現的政策。