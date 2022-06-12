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除了EUV設備 三星李在鎔訪歐還有這些目標
韓國時報報導，三星電子副會長李在鎔在12天的訪歐行程中，除了向艾司摩爾（ASML）爭取儘快取得極紫外線（EUV）微影設備，也將尋求擴大三星的全球半導體、電池及行動通訊設備供應鏈，並在英國和荷蘭尋覓併購目標。
李在鎔7日抵達匈牙利布達佩斯後，未在三星電池子公司三星SDI的當地工廠駐足，隔天就啟程飛往德國慕尼黑。
外界解讀，這是因為李在鎔認為和全球企業執行長討論事業合作計畫，比造訪三星當地廠房還要更重要。三星集團一名主管證實，李在鎔當時確實是直接到德國去，但不清楚他目前的動向。
慕尼黑是汽車大廠寶馬（BMW）的總部所在地，也是三星長期合作夥伴西門子（Siemens）、以及謠傳為三星潛在併購目標英飛凌（Infineon）的總部位址。
三星SDI總裁崔潤浩也跟著李在鎔到德國，是他升任這個職位以來首度和李在鎔一起出差。據了解，三星SDI的關鍵主管也隨行。
因此，李在鎔預料將聚焦於擴展全球的半導體、電池及行動通訊設備供應鏈，同時尋求併購計畫。
李在鎔預料也將造訪荷蘭和英國。在荷蘭，他預料將拜訪艾司摩爾，爭取加速取得EUV設備，以利提高先進製程晶片產能。
在英國，李在鎔將著重在能否落實三星的重大併購計畫，其中一家最常被提到的潛在標的是安謀（ARM）。李在鎔的訪歐行程預定將持續到18日。
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