快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行周四鐵定升息 主要原因曝光

政策轉彎！有7成家長反對到校 雲林宣布下周「維持遠距教學」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

除了EUV設備 三星李在鎔訪歐還有這些目標

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
三星電子副會長李在鎔正展開12天的訪歐行程。美聯社
三星電子副會長李在鎔正展開12天的訪歐行程。美聯社

韓國時報報導，三星電子副會長李在鎔在12天的訪歐行程中，除了向艾司摩爾（ASML）爭取儘快取得極紫外線（EUV）微影設備，也將尋求擴大三星的全球半導體、電池及行動通訊設備供應鏈，並在英國和荷蘭尋覓併購目標。

李在鎔7日抵達匈牙利布達佩斯後，未在三星電池子公司三星SDI的當地工廠駐足，隔天就啟程飛往德國慕尼黑。

外界解讀，這是因為李在鎔認為和全球企業執行長討論事業合作計畫，比造訪三星當地廠房還要更重要。三星集團一名主管證實，李在鎔當時確實是直接到德國去，但不清楚他目前的動向。

慕尼黑是汽車大廠寶馬（BMW）的總部所在地，也是三星長期合作夥伴西門子（Siemens）、以及謠傳為三星潛在併購目標英飛凌（Infineon）的總部位址。

三星SDI總裁崔潤浩也跟著李在鎔到德國，是他升任這個職位以來首度和李在鎔一起出差。據了解，三星SDI的關鍵主管也隨行。

因此，李在鎔預料將聚焦於擴展全球的半導體、電池及行動通訊設備供應鏈，同時尋求併購計畫。

李在鎔預料也將造訪荷蘭和英國。在荷蘭，他預料將拜訪艾司摩爾，爭取加速取得EUV設備，以利提高先進製程晶片產能。

在英國，李在鎔將著重在能否落實三星的重大併購計畫，其中一家最常被提到的潛在標的是安謀（ARM）。李在鎔的訪歐行程預定將持續到18日。

李在鎔 三星 半導體

延伸閱讀

曾嗆川普…「美國通」崔善姬任北韓外長 重啟對話仍難

韓媒：三星電子可能加入收購ARM的競爭

拜登剛訪南韓 英特爾和三星CEO立刻密謀合作 台積電龍頭地位將不保？

李在鎔會英特爾CEO 韓媒：有望帶動韓美半導體合作

相關新聞

俄麥當勞重新開幕！新店名曝光 目標今夏結束前全重啟

路透報導，俄國麥當勞在易主後以新品牌重新登場，於12日重新開幕，新店名為「Vkusno & tochka」，意為「美味，...

韓媒：招生制度、保守的學術界是南韓半導體人才緊缺主要原因

近日，南韓總統尹錫悅在一次內閣會議上猛烈抨擊了教育部副部長張商允（Chang Sang-wan），在此之前，後者曾指出，政府對越來越多的要求地方大學開設更多半導體相關專業的呼聲反應遲緩。 據《韓國經濟日報》報導，尹錫悅在會議上表示：「如果教育部不能在培養南韓經濟所需的人才方面發揮主導作用，那麽需要改革的將是教育部本身。」

除了EUV設備 三星李在鎔訪歐還有這些目標

韓國時報報導，三星電子副會長李在鎔在12天的訪歐行程中，除了向艾司摩爾（ASML）爭取儘快取得極紫外線（EUV）微影設備...

The North Face推3萬元「蜘蛛絲外套」 貴什麼？

蜘蛛絲，不只是電影中用來打擊犯罪的武器；現實生活中，還是力抗服飾業污染的新解方！

拜登批埃克森比上帝還賺

在油價高漲助長通膨氣焰之際，承受龐大政治壓力的美國總統拜登10日痛批石油巨人埃克森美孚（Exxon Mobil）：「今年...

高盛ESG基金遭調查

消息人士透露，美國證管會（SEC）正對高盛銀行資產管理部門發行的ESG基金展開調查。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。