美國通膨40年新高 拜登：美國通貨膨脹「恐持續一段時間」

路透報導，美國10日公布公布的經濟數據顯示，具有政治敏感性的物價壓力近幾周意外飆升。美國總統拜登警告，美國通貨膨脹可能「持續一段時間」。

拜登在比佛利山舉行的民主黨募款活動表示：「我們將須忍受通貨膨脹一段時間。通膨率會逐漸下降，但我們將忍受它一段時間。」

美國政府和許多專業經濟學家最初認為，通膨壓力是「暫時的」，會隨著各國從疫情持續復甦而緩解。然而，隨著俄國侵烏，石油和糧食供應從本已吃緊的市場中斷。

美國勞工部資料顯示，截至今年5月，美國消費者通膨率近12個月內達到8.6%，是40年來最高點；汽油價格也創下史上新高，糧食價格飛漲。

物家飆漲已成為拜登政府的一個政治難題。拜登政府已嘗試多種措施壓低物價，但稱控制通膨的大部分責任落在美國聯準會（Fed）。