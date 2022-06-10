5月CPI衝上40年來新高 美股道瓊早盤重挫逾600點

美股三大指數10日早盤大跌，道瓊工業指數挫跌630點，原因是投資人高度關注的通膨數據比預期更為熾熱。

道瓊工業指數早盤大跌1.9%、標普500指數跌1.6%、那斯達克指數挫跌1.8%、費城半導體指數跌1.43%、台積電ADR跌0.92%。

美國5月消費者物價指數（CPI）增幅高於市場預期，衝上40年來新高，對股市造成壓力。美國勞工部統計局10日公布，5月CPI比去年同期躍增8.6%，不計糧食和能源價格的核心CPI也年增6%，分別高於市場預期的8.3%和5.9%。

RBC資本市場公司美股策略主管卡瓦辛納說：「投資人的疑慮已獲得證實。」但她認為，對通膨的擔憂本周已拖累美股下跌，股市可能在低檔徘徊，但不會下探新低。

美國通膨熾熱，可能促使交易員押注聯準會（Fed）今年稍晚將升息更多次。對Fed升息相當敏感的美國2年期公債殖利率10日衝破2.8%。

【中央社／紐約10日綜合外電報導】

美國今天公布5月物價上漲幅度遠高於預期，令外界抱持通貨膨脹觸頂的希望破滅，也令人擔心美國央行將採取更積極行動來平抑物價，美股早盤應聲重挫，道瓊指數大跌達800多點。

美國股市今天開盤後約50分鐘，道瓊工業指數大跌800.83點或2.48%，報31471.96點。標普500指數重挫102.49點或2.55%，報3915.33點。那斯達克指數挫跌368.22點或3.13%，報11386.01點。

今天公布的數據顯示，美國5月消費者物價指數（CPI）較去年同期攀升8.6%，比4月物價漲幅8.3%還高，也超越分析師預估。

分析師指出，這份數據令美國聯邦準備理事會（Fed）面臨壓力，必須保持積極的貨幣政策措施來抑制物價漲勢，包括數次升息0.5個百分點。

法新社報導，Briefing.com分析師歐哈爾（PatrickO'Hare）表示：「市場人士感到聯準會將停留在積極的升息路線，這麼做恐怕會令經濟活動窒息。這或許有助平息通膨，但對企業獲利展望沒有幫助。」