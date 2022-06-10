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美國5月CPI意外再衝高 Fed加速升息時間將拉長

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國5月整體消費者物價指數（CPI）意外比去同期勁升8.6%，衝上40年來新高。路透社
美國5月整體消費者物價指數（CPI）意外比去同期勁升8.6%，衝上40年來新高。路透社

美國5月整體消費者物價指數（CPI）意外比去同期勁升8.6%，衝上40年來新高，比3月時的8.5%升幅更上層樓，顯示通膨一峰比一峰高，也比4月及市場預期的8.3%升幅更高，而且物價上漲範圍也比預期更廣，預示聯準會（Fed）加速升息的時間將會拉長，9月暫停升息的希望渺茫。

美國公債殖利率10日盤中竄升，美股期指下跌，美元匯率上揚。

與4月相比，5月整體CPI上升整整1%，遠高於4月時的0.3%升幅，也高於市場預期的0.7%升幅，主要是由於居住、食品及汽油價格大幅上漲。

核心CPI月升0.6%，符合預估，高於4月時的0.5%升幅；與去年同期相比則上升6.0%，比預估的5.9%略高，但低於4月時的6.2%升幅。

由於物價升幅遠超過薪資升幅，5月扣除通膨之後的實質平均時薪及周薪，分別比去年同期減少3%及3.9%，比4月時的減幅2.6%及3.4%更大，顯示通膨進一步侵蝕家庭收入及消費者的購買能力。

經濟學者指出，CPI數據益發證明通膨仍然火熱；汽油價格創新高，加上俄─烏戰糾結，將使未來幾個月間通膨仍居高不下。預料Fed不僅將在6月及7月會時各升息2碼，而且到9月會議時仍必須積極升息，市場難以寄望Fed於9月時就暫停升息。

通膨 CPI Fed 美國

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