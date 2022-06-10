日圓貶至20年低點！日本政府和央行罕見聯合發聲表達擔憂

日本政府和日銀（央行）10日罕見地發布聯合聲明，對近來日圓大幅貶值至20年低點表達擔憂，這是日本迄今發出的最強警告，顯示當局有可能干預市場，以阻貶日圓。

路透報導，日本財務省、央行和金融廳在其高管會議後發布聯合聲明表示：「我們已見到日圓大幅貶值，並對近期的外匯市場走勢感到擔憂。」

這份聯合聲明發表後，日圓兌美元匯率升值0.45%至1美元兌133.75日圓。

這三個機構的官員一起開會的情況並不常見，通常是為了對市場大幅波動示警，但很少透過聯合聲明對匯率走勢提出明確警告。

日本政府最高匯率事務官員、財務省財務官神田真人與央行官員會面後，向媒體表示政府將「運用所有選項做出靈活回應」，但他拒絕透露日本是否可能會與其他國家商談，以聯手干預市場。

在其他主要央行紛紛表態將積極升息以因應通膨之際，日本央行一再承諾會維持低利率，讓日本資產對投資人的吸引力下降，也讓日圓匯率重貶至逼近2002年1月觸及的135.2日圓低點。若日圓匯率貶破該水準，將創下1998年10月來最低紀錄。