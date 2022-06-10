WSJ：設備來不及到位 台積電和三星供應缺口恐高達20%

延燒兩年的半導體短缺問題，如今可能從成熟晶片蔓延至全世界最先進晶片。華爾街日報報導，由於製程良率問題和生產設備供應不及，台積電（2330）和三星電子可能無法滿足用於智慧手機和資料中心新一代高階晶片的需求。

華爾街日報引述產業分析師指出，台積電和三星電子也碰到難關，最快可能明年就會波及電子供應鏈，有分析師警告供應缺口將高達20%。產業分析師指出，少了先進晶片，高速運算、人工智慧（AI）和自駕相關技術的發展都會面臨延遲。

高階晶片出現短缺，問題就在於全世界只有台積電和三星電子有能力製造這種高階晶片。英特爾的晶圓製造事業尚處初階，無法成為台積電或三星的替代選擇。報導引述知情人士指出，台積電客戶已接到警告，台積電明後年可能無法如預期增產。知情人士透露，台積電正全力克服難關。

報導說，晶片生產設備漸漸比預期更晚到位，由於設備所用較成熟晶片不足，新訂單前置時間有的拉長到二到三年。

此外，還有技術上的問題。三星電子提升4奈米良率的進度比預期慢，導致今年產能受限，也因此高通、輝達（Nvidia）等重要客戶把新世代產品訂單轉給台積電。

知情人士透露，台積電已派高階主管和設備製造商協商，希望能避免影響未來的擴充計畫。據了解，台積電今年初已從艾司摩爾（ASML）爭取到更多設備。

三星電子實際負責人李在鎔目前在歐洲訪問，據報導他將親訪ASML，緊盯極紫外光（EUV）微影設備的供貨進度。