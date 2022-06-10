石油和金屬跌 上海部分封控又啟疑慮 金價下挫

上海部分地區再度封控引發需求疑慮，拖累原油期貨價格周四小幅走低，銅等基本金屬全面下跌。金價亦挫，歐洲央行確認下個月升息及停止大規模資產購買的計畫之後，美元反而上漲。

原油下跌

西德州中級原油（WTI）周四下跌0.5%；由於燃油庫存保持低位凸顯出市

場供需失衡，油價盤中一直在三個月高點附近徘徊。

7月交割的WTI原油期貨下跌60美分，結算價報每桶121.51美元；8月布蘭特原油合約下跌51美分，結算價報每桶123.07美元。

美國汽油庫存處於八年來季節性最低水準，零售價已經處於歷史新高位，但需求仍在增加。

上海再度封控部分地區，以遏制疫情蔓延，讓人懷疑這個全球主要石油消費國的需求復甦能否持續。

隨著經濟從疫情中恢復，油價今年保持漲勢，而俄烏戰爭顛覆了貿易流動，導致了進一步的緊縮。OPEC主要成員國阿聯酋稱，價格仍「遠未達到」高峰，中國大陸即將到來的復甦將令市場進一步吃緊。

基本金屬全面下跌

銅等基本金屬全線下跌，上海計劃封控部分地區，使市場對中國大陸走出最新一輪新冠疫情衝擊走向復甦的預期面臨挑戰。

Sucden Financial Ltd. 研究主管Geordie Wilkes表示，「中國終端用戶消費疲軟，如果大城市繼續封控，改善將難以持續」。

當地時間5:51，倫敦金屬交易所銅期貨結算價跌1.2%，至每噸9,615美元，此前本周早些時候升至4月27日以來最高；鋁價下跌2.1%，至每噸2,761美元。

貴金屬下跌

黃金期貨和現貨價格均跌，此前歐洲央行確認下個月升息及停止大規模資產購買的計畫之後，美元上漲。同時，聯準會（Fed）預計在6月14-15日會議上升息50個基點。

美國今天將公布消費者價格指數，將為市場衡量這個全球最大經濟體所面臨的價格壓力提供線索。

紐約市場下午3:11，現貨黃金價格小幅下跌0.3%，至每英兩1,848.15美元； 8月黃金期貨合約下跌0.2%，結算價報1,852.80美元。 銀、白金和鈀金均下跌。