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美元升至三周高點 日圓連五日走貶、美債殖利率繼續走高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌日圓轉升0.1%，至133.19日圓，連五日走貶。路透
美元兌日圓轉升0.1%，至133.19日圓，連五日走貶。路透

日圓兌美元周四連續五日走貶，美元指數（DXY）走揚。投資人思考歐洲央行最新的會議決策之際，歐元下跌。歐洲央行官員們承諾下月升息25個基點，並暗示秋季可能會有更大幅度升息。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.7%至103.223。歐元兌美元跌0.9%，至1.0616，歐洲央行會議決議後一度躍升。

美國10年期公債殖利率上漲2.2個基點，至3.04%。

美元兌日圓轉升0.1%，一度下跌0.8%，至133.19日圓。美元兌瑞郎升值0.3%，此前一度下跌0.6%，至0.9724。

ING外匯策略師Francesco Pesole說，目前，股市動向和外部風險對歐元兌美元短期走勢的影響比短端利差的影響要大。 他表示，歐元兌美元周四走勢逆轉的關鍵原因包括，股票等其他與歐元掛鉤的資產表現不佳，義大利和德國之間公債10年期殖利率之差擴大。

NBC Financial Markets Asia駐香港董事David Lu則表示，日圓早盤上漲可能是因為一些美元多頭部位因遭受壓力而平倉，有些交易員在134日圓下方設置了美元止損指令。

美元兌加幣延續漲勢，一度上漲1.2%至盤中高點1.2705，加拿大央行周四在金融體系評估報告中稱，利率上升、通膨率走高以及地緣政治不確定性加劇之際，金融穩定風險已經上升。

義大利 外匯 香港

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