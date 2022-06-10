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台積電ADR再收黑 折價0.79％、聯電重挫3.24％

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
台積電。美聯社
台積電。美聯社

美股連續第二天下跌，台股ADR周四（9日）隨之走低，台積電ADR盤中一路下滑，終場收跌2.8%，對台北交易股票價格折價0.79%。聯電跌幅是更大的3.24%。

道瓊工業指數9日收盤下跌638.11點，跌幅1.9%，收32,272.79點；標普500指數跌97.95點，跌幅2.4%，收4,017.82點；那斯達克指數大跌332.05點，跌幅2.8%，至11,754.23點。

費城半導體指數重挫81.31點，跌幅2.69%，收2,937.79點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 7.03 -0.57%

中華電 CHT 42.61 -0.77%

台積電 TSM 90.85 -2.80%

聯電 UMC 8.67 -3.24%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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