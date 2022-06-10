台積電ADR再收黑 折價0.79％、聯電重挫3.24％
美股連續第二天下跌，台股ADR周四（9日）隨之走低，台積電ADR盤中一路下滑，終場收跌2.8%，對台北交易股票價格折價0.79%。聯電跌幅是更大的3.24%。
道瓊工業指數9日收盤下跌638.11點，跌幅1.9%，收32,272.79點；標普500指數跌97.95點，跌幅2.4%，收4,017.82點；那斯達克指數大跌332.05點，跌幅2.8%，至11,754.23點。
費城半導體指數重挫81.31點，跌幅2.69%，收2,937.79點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.03 -0.57%
中華電 CHT 42.61 -0.77%
台積電 TSM 90.85 -2.80%
聯電 UMC 8.67 -3.24%
資料來源：彭博資訊
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