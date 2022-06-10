道瓊大跌638點 三大指數跌幅5月中最大 對經濟成長存疑

美國股市周四大跌，連續二日收黑，歐洲央行示意將緊縮政策以抗通膨後，經濟成長疑慮成了市場焦點。美元走升，美國公債殖利率上揚。

臨收盤前賣壓加劇，大型成長股領跌，蘋果（Apple）和亞馬遜分別大跌3.6%和4.2%，給標普500指數和那斯達克綜合指數造成最大拖累。

道瓊工業指數下跌638.11點，跌幅1.9%，至32,272.79點；標普500指數跌97.95點，跌幅2.4%，至4,017.82點；那斯達克綜合指數大跌332.05點，跌幅2.8%，至11,754.23點。

三大指數均創下5月中以來的最大跌幅。標普500指數今年迄今下跌15.7%，那斯達克綜合指數累計下跌約25%。

費城半導體指數大跌2.7%。英特爾跌3%，美光跌3.8%，台積電ADR跌2.8%。

標普500指數11大類股全面收低，通訊服務股和科技股跌幅最大。

美國10年期公債殖利率觸及3.073%，是5月11日以來最高，令緊張情緒加劇。

最近油價大漲，也在周五美國消費者物價指數(CPI)報告前出爐前影響了市場信心。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，「我們正為明天可能出現的有關通膨的消息做準備」。他說：「我認為數據會有好有壞。如果整體通膨很高，但核心通膨顯示某種程度的下降，我實際上認為市場可能會因此反彈，因為數據將顯示出通膨正小幅回落。」

高於預期的通膨數據可能導致聯準會（Fed）比預期的更積極升息。Fed今年迄今已經將短期利率提高了75個基點，並打算在下周的會議上繼續升息50個基點，7月也料升息50個基點。

此外，歐洲央行一如預期並未調整存款利率，但準備下個月升息25個基點；之後還會繼續升息，而如果通膨局勢需要採取更強硬立場，歐洲央行有可能提高升息幅度。

「只要歐洲央行考慮了大幅度升息，我認為這充分說明了中央銀行對通膨水準的擔憂程度，」City Index高級市場分析師Fiona Cincotta說：「央行展現積極行動讓通膨重新得到控制的意志，這將使成長環境更具挑戰性」

阿里巴巴大跌8.1%，關係企業螞蟻集團表示，「正在監管部門的指導下專注落實整改工作，目前沒有啟動IPO的計畫。