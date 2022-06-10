美歐計劃成立石油買方卡特爾 讓俄油賣到歐洲以外國家

華爾街日報報導，美國財政部長葉倫表示，美國與歐洲盟國正在「極為積極」會談，設法與歐洲盟國成立一個買方卡特爾（cartel），透過保險機制約束俄羅斯的石油收入，同時讓俄油賣到中國大陸及印度，以穩定國際油價。

葉倫表示，「我想我們所要做的，就是讓俄羅斯石油流入市場，以壓低全球油價，力圖避免飆漲的油價造成全球衰退，也避免油價繼續走高。但絕對的目標是限制俄羅斯的石油收入」。

葉倫表示，歐盟禁止俄羅斯石油進口，可能會使全球油價大漲，使全球決策官員更難在懲罰俄羅斯之際，還要限制全球經濟所受到的傷害。

七大工業國集團（G7）討論的構想之一，是要求保險業者設定一個油價上限。石油運輸常是由歐盟或英國保險業者承保，官員們正在思考能否要求保險業者只對運往非歐洲國家的石油承保，此舉不會與歐盟禁止本地保險業者承保俄油的做法相衝突。

美國財政部官員本周已前往英國及歐陸，與各國討論制裁事宜。財政部副部長艾迪波也參與此一行程。

由於美國汽油價格創新高，加重通膨壓力，因此美國政府上下都在設法穩定全球油價，同時仍能制裁俄羅斯；研究內容包括俄羅斯原油的生產成本，以及運輸方式等細節。

歐洲官員也表示，一直在與美國及他國討論如何確保石油制裁的效果，同時能使油／氣價格不致飆漲。

目前俄羅斯的售油價格已比全球基準價格低約每桶30美元。能源顧問公司表示，由於運輸不便，俄油很難賣到歐洲以外的地區，因此預料俄油日出口量可能減少達300萬桶，這也將使全球石油供給大量流失，可能導致油價衝到每桶200美元，從而引發世界性的經濟衰退。

而且，俄羅斯產量雖減少，如此高的油價卻反而將使俄羅斯賣油收入增加。葉倫之前就表示，歐洲禁止俄油進口，最終可能適得其反。

其他一些專家預料，俄羅斯將設法適應歐盟的禁運行動，對歐洲以外市場賣出類似數量的石油，最終不會影響賣油收入。自從俄烏戰爭開打以來，印度持續增加俄油進口量。