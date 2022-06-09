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美國德州LNG接收站傳出起火意外 加劇歐洲供應吃緊

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美國德州一處LNG接收站傳出爆炸，預計關閉至少三周，這將切斷歐洲重要的天然氣供應，可能使歐洲的能源吃緊加劇。路透
美國德州一處LNG接收站傳出爆炸，預計關閉至少三周，這將切斷歐洲重要的天然氣供應，可能使歐洲的能源吃緊加劇。路透

美國德州一處重要的液化天然氣（LNG）設施傳出爆炸，所幸火勢已撲滅，後續預計關閉至少三周，這將切斷歐洲重要的天然氣供應，可能加劇歐洲的能源吃緊現象。

LNG業者Freeport發言人表示，這座德州LNG接收站在美東時間8日上午11時起火爆炸，現已關閉廠房，未來至少維持關閉三周。Freeport發布聲明說，這場火警並未造成周遭社區的人員傷亡或帶來風險，強調正持續調查整起事件。

美國4月輸往海外的天然氣中，約20%透過這座LNG接收站處理。

在今年頭四個月，美國生產的LNG約有75%運往歐洲。歐洲目前不論是燃氣發電、暖氣或工業用燃料，有近半數的供應須仰賴美國，且現正設法因應禁運俄國能源帶來的不確定性。

為抵制俄羅斯入侵烏克蘭的行為，部分歐洲國家持續嘗試戒除俄羅斯能源，但短期內仍須依賴俄國供應。

亞洲交易商表示，LNG買家可能須從天然氣現貨市場尋找替代來源，但可用的供應量持續減少。這可能造成亞洲和歐洲的能源爭奪戰更加激烈。

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