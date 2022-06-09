國際航運股為何慘綠？ BDI兩周大跌28%+停滯性通膨疑慮

全球面臨停滯性通膨的隱憂，加上波羅的海乾散貨指數（BDI）5月下旬以來大跌28%，國際航運股8日重挫。

經濟合作發展組織（OECD）周三下修今年全球經濟成長，由4.5%往下調整到3%；世界銀行（World Bank）周二也將2022年全球國內生產毛額（GDP）成長率預估值由4.1%下修到2.9%，同日，美國財長葉倫說，美國經濟可能面臨長期的高通膨。

再者，散裝航運費率走低，衡量大宗原物料商品和資源的運價指數BDI在8日下跌4.1%，報2,410點，是一個月來最低，相較於兩周前高點5月23日的3,369點，BDI大跌28.47%。

根據Hellenic Shipping News，散裝乾貨需求的風險日增，而且可能持續很長的時間，原因之一是中國大陸為防疫採取封鎖措施，削弱其工業原料的需求，第二個原因是戰爭重創烏克蘭農業，導致當地逾半港口關閉，損害黑海穀物航運需求。

國際航運股因此被拖累得全線走跌。包括以色列貨櫃航運公司ZIM Integrated Shipping Services重挫14.7%、美國貨櫃航運公司Matson下跌11.7%、美國散裝航運業者Eagle Bulk Shipping也跌11.6%、Genco Shipping & Trading Limited重挫11.44%，顯示機構投資人在拋售。

不過，根據美國股票分析媒體The Motley Fool報導，中國大陸逐漸解封，對煤炭和鐵礦砂等的需求應會復甦，而且大陸港口壅塞逐漸好轉，也會帶動更多散裝航運需求，另外，俄烏戰爭抑制農產品航運的需求，那麼等戰爭結束，可能重振需求。特別值得一提的是，乾散貨船供給短缺，新船的建造在2022年初幾乎喊停，有利未來運價。