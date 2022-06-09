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英特爾也凍結人事 PC晶片部門暫停徵人至少兩周　

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
英特爾凍結負責PC桌上型電腦和筆電晶片業務部門的人事聘僱。路透
英特爾凍結負責PC桌上型電腦和筆電晶片業務部門的人事聘僱。路透

根據路透見到英特爾內部的一份備忘錄，英特爾已凍結負責PC桌上型電腦和筆電晶片業務部門的人事聘僱，做為一連串削減成本措施的一環。此前，英特爾高層主管才表示，經濟疲軟經影響需求。

路透報導，根據一份8日發送出的備忘錄，英特爾在客戶運算事業群「暫停所有聘僱，並且暫停所有職位申請」。備忘錄指出，在該部門進行重新評估優先事項後，一些聘僱可能最快兩周後恢復。

英特爾在一份聲明中表示：「我們認為我們正處於半導體產業長期成長周期的開端，而我們擁有合適的策略。加強聚焦並優先化我們的支出，將協助我們度過總體經濟不確定性、執行我們的策略並達成我們對客戶、股東和員工的承諾。」

在英特爾，客戶運算事業群是營收最大的部門，在公司上季184億美元營收中貢獻了93億美元。儘管英特爾曾在PC晶片領域具霸主地位，如今卻面臨來自超微（AMD）的競爭，而且也失去蘋果做為筆電晶片的大客戶，原因是蘋果開始使用自研晶片。

備忘錄還提到其他撙節成本措施，例如即刻取消該事業群的出差、限制參與產業研討會，並且指示盡可能採取視訊方式進行事業群內的會議。

英特爾財務長辛瑟（Dave Zinsner）周二才在一場會議上表示，「經濟明顯較為疲軟，這顯然會影響到我們，它不僅會影響到半導體的其他所有人，也會影響全球的企業」。一席話拖累多檔晶片股下跌，費半指數8日重挫。

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