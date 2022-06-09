美元走升 日圓續貶逼近135、寫20年新低

美元指數周三（8日）上漲，逆轉盤中稍早的跌勢，因為美國股市下跌，提振美元的避險吸引力，而歐元在歐洲央行公布政策前走強。日圓連續第四天走軟，日銀總裁黑田東彥周三重申需要放鬆政策以支持經濟。

美元指數上漲0.107%至102.520。

歐元兌美元升值0.15%，報1.0715美元；歐元兌日圓升值1.3%至143.780日圓，達到2015年1月5日以來的最高水平。

日圓兌美元貶值1.25%，至134.25日圓，盤中觸及134.47，為2002年2月27日以來最弱水準。

黑田東彥表示，日銀將維持貨幣寬鬆政策，以期實現穩定、可持續的2％通膨。此時，日銀仍然是全球少數保持鴿派立場的央行之一，而其他央行則採取升息的緊縮政策來對抗通膨。

凱投宏觀分析師表示：「持續的政策分歧意味著日圓兌美元將進一步貶值。」

歐洲央行本周四預計將採取鷹派立場，7月開始升息，交易人士消化9月前升息75個基點的預期。

Oanda駐紐約的高級市場分析師Edward Moya說：「多頭希望看到歐洲央行升息2碼，但可能升息1碼。人們的期望是，全球公債殖利率水準，尤其是整個歐洲，可能有更多的上升空間，這就是為什麼你現在看到一些好的走勢，最終市場卻是會鎖定在（歐洲央行總裁）拉加德在新聞發布會上的訊息到底是什麼。」

日圓兌歐元已經連續10個交易日下跌，這是八個月以來最長的連跌。

在歐洲央行發布政策決定後，投資者將觀察本周五發布的美國通膨數據，預期消費者物價指數比去年同期上揚8.3%，與4月持平。

華爾街股市在震盪交投中走低，標普500指數下跌超過1%，因10年期美國公債殖利率在疲軟的公債標售後攀升至3%以上，而且隨著油價創下13周新高，通膨擔憂持續發酵。

該數據極不可能改變聯準會目前的升息路徑。根據CME的FedWatch工具，交易人士已經完全消化至少50個基點的升息預期。

英鎊兌美元紐約尾盤報1.2541美元，當日下跌0.37%。

英鎊兌美元下跌，因周一對英國首相約翰遜進行信任投票，政治風險和對經濟放緩的擔憂對英鎊構成了壓力。