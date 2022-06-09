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特斯拉4月全球銷量占比寫三年新低 封控拖累上海廠生產

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
特斯拉4月對全球電動車銷量占比降至三年多來最低，主要因上海封城，導致產量最高的上海超級工廠停工數周。路透
特斯拉4月對全球電動車銷量占比降至三年多來最低，主要因上海封城，導致產量最高的上海超級工廠停工數周。路透

電動車龍頭特斯拉（Tesla）4月在全球電動車銷量的占比寫下三年多來新低，主要因上海封城，導致產量最高的上海超級工廠停工數周。

瑞士信貸美國汽車分析師李維8日發布報告說，特斯拉Model 3的4月銷量為39,650輛，比3月陡降78%。李維引用電動車銷售數據追蹤網站EV-Volumes的資料，表示特斯拉當月在全球電動車銷量的占比從27%降至10%。這個網站追蹤全球逾80個電動車市場。

特斯拉並未對此發表看法。

特斯拉正努力恢復上海超級工廠的生產。這座工廠自3月底開始停工約三周，以配合上海政府的防疫封鎖措施。在上海廠復工後，數千位特斯拉員工每周工作六天、每天工作12小時，以加快恢復生產。許多工人睡在廠房內，把疫情阻絕於外，同時提高生產水準。

特斯拉

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