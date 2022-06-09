美全國零售聯合會：大陸解封 帶動美今夏零售進口激增
美國全國零售聯合會（National Retail Federation）表示，美國港口今年夏天應該會迎來進口飆升，因為中國大陸解封後，會有更多商品在年終假期購物旺季前離開亞洲發往美國。
NRF周三在聲明中表示，未來幾個月，美國主要港口的零售進口到港貨物量預估將接近3月創下的紀錄高點、234萬個標準貨櫃。NRF與Hackett Associates共同編製的全球港口追蹤報告預測，5月和6月的到港量均為231萬標準箱，僅次於今年3月和2021年5月的水準。
預計這些港口6月要處理的進口量比去年同期增加7.5%，而7月的零售進口比去年增加4.8%到230萬個標準貨櫃。
美國最大的亞洲貿易門戶洛杉磯和長灘，已經在為通常7月開始、但今年可能早於以往的航運旺季做準備。
NRF全球港口追蹤包含美國13個主要港口的歷史數據和預測。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言