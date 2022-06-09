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美全國零售聯合會：大陸解封 帶動美今夏零售進口激增

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國全國零售聯合會預計，中國大陸解封後，會帶動今夏美國零售進口激增。路透
美國全國零售聯合會預計，中國大陸解封後，會帶動今夏美國零售進口激增。路透

美國全國零售聯合會（National Retail Federation）表示，美國港口今年夏天應該會迎來進口飆升，因為中國大陸解封後，會有更多商品在年終假期購物旺季前離開亞洲發往美國。

NRF周三在聲明中表示，未來幾個月，美國主要港口的零售進口到港貨物量預估將接近3月創下的紀錄高點、234萬個標準貨櫃。NRF與Hackett Associates共同編製的全球港口追蹤報告預測，5月和6月的到港量均為231萬標準箱，僅次於今年3月和2021年5月的水準。

預計這些港口6月要處理的進口量比去年同期增加7.5%，而7月的零售進口比去年增加4.8%到230萬個標準貨櫃。

美國最大的亞洲貿易門戶洛杉磯和長灘，已經在為通常7月開始、但今年可能早於以往的航運旺季做準備。

NRF全球港口追蹤包含美國13個主要港口的歷史數據和預測。

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