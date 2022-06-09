英特爾財務長說需求減弱 晶片類股應聲大跌
全球最大電腦處理器製造商英特爾（Intel）的高層說，經濟疲軟將影響需求並且傷害財報表現，導致晶片股遭拖累走跌，費城半導體指數重挫超過2%。
英特爾財務長辛瑟（Dave Zinsner）周二在一場美國銀行（BofA）的會議上發表看法：「我認為在宏觀面上，經濟明顯較為疲軟。這顯然會影響到我們，它不僅會影響到半導體的其他所有人，也會影響全球的企業。」
辛瑟的這番話加深外界擔憂，半導體和電子產品總體上蓬勃發展的需求，將因通膨以及消費者和企業支出疲軟而放緩。辛瑟拒絕更新英特爾下半年財測，一些分析師已認為那些財測過於樂觀。
英特爾股價周三大跌5.3%到每股41.23美元，這是2017年10月以來最低價位。半導體股也跟著走軟。超微下跌3.2%，輝達挫低1.5%。費城半導體指數收黑2.4%。
英特爾在4月公布令人失望的第2季財報和本季財測，表明其所有類型的半導體需求都在減弱。英特爾當時說，由於部分客戶為減少未售出庫存而砍單，加上消費者減少購買教育用設備，第1季的PC晶片營收下滑。儘管如此，英特爾高層仍維持年度財測，表示需求會在下半年有所改善。
辛瑟說：「等拿到本季所有數據，我們會給出確定數字。在這個時候，我只能說，比一個月前有更多雜音。」
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