微軟傳大幅放緩 全公司人力招募

Business Insider引述一封微軟（Microsoft）內部電子郵件和一位未具名直接了解情況的人士報導，微軟正在顯著放緩全公司增募員工的腳步。

再者，網路安全部門將自7月起開始的會計年度，把人員裁減到200人。這個部門是由前亞馬遜高階主管Charlie Bell領導。據了解，先前Bell曾說過，計劃在2023會計年度之前，將他的團隊人員擴增到4,000人。

Insider向微軟求證時，一位發言人表示，微軟未來一年仍將繼續增加員工人數，尤其著重於公司資源流向的人事安排。