美股在成長股帶動下收高 美債殖利率走高限制漲幅

美國股市周一收盤小幅走高，受亞馬遜和其他成長型股提振，投資人對通膨和利率的疑慮未除，形成美股與債券殖利率之間的拉鋸，導致漲幅受限。

亞馬遜上漲2%，為標普500指數和那斯達克綜合指數帶來最大提振，該公司以1股拆成20股的比例拆分股票。蘋果上漲0.5%。這家科技巨頭在WWDC大會上宣布，將更深入地將軟體整合到到汽車的核心駕駛系統中。

道瓊工業指數小漲16.08點，收32,915.78點；標普500指數漲0.3%，至4,121.43點；那斯達克綜合指數上漲48.64點，漲幅0.4%，至12,061.37點。

Kingsview Investment Management投資組合經理Paul Nolte說：「市場的拉鋸走勢已經持續一段時間了。」他說，就業報告證明「經濟仍處於良好狀態」。但「在通膨居高不下，大宗商品價格不斷創新高的情況下，或許通膨峰值仍在那個虛無縹緲的未來。」

美股早盤因中國大陸放鬆防疫限制而上漲，但美國公債遭到拋售，10年期公債殖利率重返3%上方，為5月中旬以來最高水準，對風險情緒構成阻力。在擔心利率上升將損害經濟成長和企業獲利的情況下，美股不容易持續反彈。

「我實際上驚訝的是今天上午的強勁上漲，」Integrity Asset Management基金經理人Joe Gilbert表示，「我相信，隨著10年期公債殖利率顯著高於3.00%，股市很難保持上漲」。

推特下跌1.5%，億萬富豪馬斯克表示，如果這家社交媒體公司不能提供垃圾郵件和假帳戶的數據，他可能會放棄收購。特斯拉漲1.6%，收復上周五的部分失地。

在美上市的中概股上漲，之前有報導稱，中國監管機構將結束對網約車巨頭滴滴出行和另外兩家中國公司的審查。中國互聯網上市交易基金KraneShares CSI China Internet ETF上漲4.7%，滴滴出行股價飆漲24.3%。

由於投資人拋售政府債券，美國10年期公債殖利率從上周五的2.940%躍升至3.037%。公債殖利率最近幾週走高，但仍低於5月初創下的近期高點3.124%。