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華爾街日報：通膨與政治分歧令美國人悲觀 83%認經濟爛

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
最新民調顯示通膨和政治分歧令美國人悲觀，圖為曼哈頓一處加油站，當地汽油價格目前為全美最高。法新社
最新民調顯示通膨和政治分歧令美國人悲觀，圖為曼哈頓一處加油站，當地汽油價格目前為全美最高。法新社

根據華爾街日報與NORC6日公布的最新民調美國民眾對美國經濟深感悲觀，並認為美國在最重要的價值觀上存在嚴重分歧。這份民調訪問1,071名成人，在5月9日到5月17日期間進行調查。

民調顯示，美國人對經濟狀況的不滿程度創數年來新高。這種悲觀情緒不僅波及當前經濟，還包括對美國的政治、全球領導力及美國是否有能力幫助多數人實現美國夢的懷疑。

約83%受訪者認為美國經濟糟糕或不太好。35%受訪者對自身財務狀況不滿意，創NORC自1972年每隔數年調查以來最高紀錄。該調查是社會概況調查（GSS）的一部分。

只有27%受訪者認為有機會改善自身生活水準，較去年大減20個百分點。另有38%的人表示，自己財務狀況在過去幾年變更糟。根據GSS數據，這是自2007-09年經濟衰退後，首次有超過3成受訪者回答自身財務變差。

此外，86%受訪者認為，美國人在最重要的價值觀上存在很大分歧，且有逾半受訪者預期，這些分歧未來五年將進一步惡化。

美國 民調

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