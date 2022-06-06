富爸爸作者屢次示警！多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

撰寫「富爸爸．窮爸爸」系列暢銷書的羅伯特．清崎今年來發布諸多推文，示警多項資產將陷入泡沫，以及市場可能面臨歷史性的崩跌、甚至發生惡性通膨、經濟蕭條等情形。

清崎也認為，下次的市場不景氣，是進場撿便宜的良機，推薦買進黃金、白銀、比特幣及家用品。以下是清崎今年發布的十大推文。

1：金玉良言。決定你獲利的是買進而非賣出時機。比特幣價格崩跌，天大的好消息。我是在比特幣6,000美元和9,000美元時買進，當比特幣下探2萬美元，我會再增持。變得更富有的時機已到來，白銀目前的價位也很划算，比高點低50%。（1月24日）

2：若第三次世界大戰開打？我才剛買進2,500枚、共五箱的美國銀幣。為什麼選擇白銀？金價已上漲，比特幣太貴，銀仍比歷史高點低50%。銀同時是工業金屬也是貨幣，我買白銀是因為其流動性佳，且交易時不受政府追蹤。（3月7日）

3：你有B計畫嗎？我們正處於歷來最大的泡沫。股市、房地產、商品、原油都陷入泡沫。那麼未來會如何？可能發生大蕭條和惡性通膨。我的B計畫是，當個創業家、遠離股市、創造自己的資產，利用債務當貨幣，保存黃金、白銀、比特幣及槍枝。（3月8日）

4：拜登和聯準會想利用通膨來償還數兆美元的債務。最好的投資可能是囤積日常用品，例如衛生紙、垃圾袋、罐頭、冷凍食品、黃金、白銀及比特幣。（3月14日）

5：威爾史密斯在奧斯卡搧洛克一個耳光，拜登在全球舞臺上賞普亭一巴掌，有害的男子氣概。全球陷入麻煩，國債爆表。拜登造成通膨卻責怪普亭。美元醞釀著崩潰。在第三次世界大戰爆發前，購買更多黃金、白銀、比特幣、乙太幣、solana幣。（3月29日）

6：威利狼時刻（Wile E. Coyote Moment） 快要到來。史上最大泡沫即將破滅。嬰兒潮世代的退休金將不翼而飛。不再能用10兆美元的假錢消費。政府、華爾街、Fed是小偷。惡性通膨和經濟衰退接踵而至。在狼醒過來前，購買黃金、白銀、比特幣。（4月16日）註：Wile E. Coyote是一隻美國卡通狼，最經典的動作是它拚命地往懸崖方向跑，跑很遠才突然意識到自己雙腳已懸空，然後瞬間開始筆直下墜。

7：問：在全球崩跌時，什麼投資的風險最高？股或債？答案是債券。可悲的投資菜鳥遵循股六債四配置的新手建議。購買黃金、白銀、比特幣，做為防止笨蛋統治世界的保險 。謹記：大學學歷無法治癒愚蠢。（4月18日）

8：所有泡沫都會爆破 。這會是史上最大不景氣的開端嗎？我感到憂心忡忡。謊話連篇的領導人把持著債台高築和戰火連連的世界。好消息是，推特可望接受馬斯克的收購要約。媒體上的言論自由和真相，才是重返真正全球繁榮的道路。（4月25日）

9：比特幣崩盤。好消息。正如我先前推文所言，我在等比特幣跌到2萬美元。然後等待著測試底部，可能是1.7萬美元。一旦我知道已落底，就大舉進場。崩盤正是發財致富的最好時點。保重。（5月12日）

10：富爸爸說：「牛市使愚蠢的投資人看起來很聰明。熊市使愚蠢投資人淪為魯蛇，而聰明投資人則成為贏家。」市場正在崩盤。聰明的投資人變成非常富有贏家的時候快到了。保重。（5月21日）