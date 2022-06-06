快訊

PS Plus高級會員少付19年年費爽玩到2042年？他曝需這條件 網友憂陷阱

求婚變悲劇！她「我願意...」說一半被打斷 迪士尼員工鬧場搶戒指

兒童染疫後會出現新冠後遺症嗎？感染後要注意哪些事情避免重症？

IPO熱潮消退 歐美企業今年來上市籌資額銳減90％

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
歐美企業今年來首度公開發行股票（IPO）的籌資額銳減九成，俄烏戰爭、通膨上揚及利率升高這一連串不利因素，迫使企業暫時擱置上市計畫。美聯社
歐美企業今年來首度公開發行股票（IPO）的籌資額銳減九成，俄烏戰爭、通膨上揚及利率升高這一連串不利因素，迫使企業暫時擱置上市計畫。美聯社

歐美企業今年來首度公開發行股票（IPO）的籌資額銳減九成，俄烏戰爭通膨上揚及利率升高這一連串不利因素，迫使企業暫時擱置上市計畫。

根據Dealogic的數據，在今年頭五個月，僅157家歐美企業辦理IPO，共籌資179億美元，相較下，去年同期有628家歐美企業辦理上市，總籌資額達1,920億美元。

以全球來看，今年頭五個月的IPO籌資額年減71%，從2,830億美元驟降至810億美元，IPO件數也從1,237件降至596件。數據顯示，第1季IPO籌資額銳減主要受俄烏戰爭拖累，而這個勢頭沒有減緩跡象，本季籌資額預料也比去年同期銳減。

去年前三季是企業IPO歷來最熱絡的時候，當時企業爭相辦理上市。但市場波動、俄烏戰爭及全球可能陷入衰退等因素，導致今年來辦理IPO的企業數銳減。

法律事務所Jenner & Block合夥人葛萊斯說：「許多企業非常渴望上市籌資，但出現一連串不利因素同時打擊他們。」這家公司為企業IPO提供顧問服務。他也說：「一旦事情穩定下來，我們將看到這類活動回升，即使比不上去年的盛況。企業還沒棄船，仍在觀望。」

葛萊斯指出，美國市場尤其受到特殊目的收購公司（SPACs）上市後表現不佳所拖累。這類公司專門掛牌上市以吸引資金，隨後尋找下一個收購目標。交易商表示，有幾項大型IPO正在籌備中，預計年底完成。

IPO 俄烏戰爭 通膨

延伸閱讀

6/6【早晨財經速解讀】國泰金、富邦金俄債息收到了 台積電五月營收能續旺？

【專家之眼】美為何在不支持台獨立場上出爾反爾？

俄烏陷拉鋸戰 法籲俄不該被羞辱

俄烏血戰無止境 全球都是輸家

相關新聞

裁員宣示 馬斯克說詞反覆

特斯拉執行長馬斯克4日表示，特斯拉員工總人數未來12個月將增加，受薪員工人數應該會大致持平，但這和他日前在內部電郵表示將...

ECB本周將宣布結束購債

投資人本周關注焦點將重回多國央行決策和通膨數據，特別是歐洲央行（ECB）周四召開決策會議，預料宣布結束購債措施，為7月升...

IPO熱潮消退 歐美企業今年來上市籌資額銳減90％

歐美企業今年來首度公開發行股票（IPO）的籌資額銳減九成，俄烏戰爭、通膨上揚及利率升高這一連串不利因素，迫使企業暫時擱置...

全球最難金融考試CFA 線上考合格率更低 需求直線下滑

號稱「全球最難金融考試」的特許財金分析師（CFA）考試現在有些過時，新報考人數連續三年低於疫前水準。

蘋果新MacBook Air將亮相 郭明錤估下半年出貨700萬台

蘋果全球開發者大會（WWDC）預定美西時間6日上午10時（台灣時間7日凌晨1時）登場，預料將公布iOS 16等作業系統，...

本周開盤前 五件國際事不可不知

美股三大指數上周五（3日）全面收低，美國強勁的就業報告加重聯準會（Fed）升息壓力，澆熄市場對Fed可能放緩升息腳步的預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。