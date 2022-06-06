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蘋果新MacBook Air將亮相 郭明錤估下半年出貨700萬台
蘋果全球開發者大會（WWDC）預定美西時間6日上午10時（台灣時間7日凌晨1時）登場，預料將公布iOS 16等作業系統，也可能發表全新設計的MacBook Air。知名分析師郭明錤預測，升級後的MacBook Air今年下半年出貨量預估達600萬至700萬台。
天風國際證券分析師郭明錤5日推文預測，MacBook Air在今年下半年的出貨量可能達600萬至700萬台，前提是如果組裝廠廣達的上海廠產能能在第3季前恢復到防疫封控前的水準。在封控措施實施後，廣達的上海廠兩度發生員工騷動事件，原因是抗議新措施下的工作環境。
郭明錤還指出，由於新的MacBook Air是由兩家代工廠組裝出貨，除廣達外，鴻海為第二合作夥伴，他認為，比起只由廣達出貨的14吋/16吋MacBook Pro，新筆電的出貨狀況會更好。
另外，彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）在上周五（3日）預測，新的MacBook Air將只會提供幾種顏色，而非市場先前傳出會有許多種顏色選項。對此，郭明錤表示他同意葛曼的看法，指出「較可能提供三種標準顏色選項，或許可能增加一種新顏色，而非像市場預期般和iMac一樣的彩虹風格」。
當前的推測是，新的MacBook Air會有一般的太空灰色和銀色、類似香檳金，以及一款藍色選項。
此外，市場預期升級版的13吋MacBook Pro不會像MacBook Air一樣出現在今年的WWDC，原因是中國大陸封控措施的影響，可能使這款筆電延後到今年稍後推出。
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