快訊

她用蘋果AirTag跟蹤男友搭訕別人 大吃醋憤起殺機開車碾死

國泰金、富邦金俄債息收到了 台積電五月營收能續旺？

如何拆解俄國謊言？ 烏克蘭查核組織的戰術分享

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果新MacBook Air將亮相 郭明錤估下半年出貨700萬台

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司預料在6日登場的全球開發者大會（WWDC）發表全新設計的筆電MacBook Air。美聯社
蘋果公司預料在6日登場的全球開發者大會（WWDC）發表全新設計的筆電MacBook Air。美聯社

蘋果全球開發者大會（WWDC）預定美西時間6日上午10時（台灣時間7日凌晨1時）登場，預料將公布iOS 16等作業系統，也可能發表全新設計的MacBook Air。知名分析師郭明錤預測，升級後的MacBook Air今年下半年出貨量預估達600萬至700萬台。

天風國際證券分析師郭明錤5日推文預測，MacBook Air在今年下半年的出貨量可能達600萬至700萬台，前提是如果組裝廠廣達的上海廠產能能在第3季前恢復到防疫封控前的水準。在封控措施實施後，廣達的上海廠兩度發生員工騷動事件，原因是抗議新措施下的工作環境。

郭明錤還指出，由於新的MacBook Air是由兩家代工廠組裝出貨，除廣達外，鴻海為第二合作夥伴，他認為，比起只由廣達出貨的14吋/16吋MacBook Pro，新筆電的出貨狀況會更好。

另外，彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）在上周五（3日）預測，新的MacBook Air將只會提供幾種顏色，而非市場先前傳出會有許多種顏色選項。對此，郭明錤表示他同意葛曼的看法，指出「較可能提供三種標準顏色選項，或許可能增加一種新顏色，而非像市場預期般和iMac一樣的彩虹風格」。

當前的推測是，新的MacBook Air會有一般的太空灰色和銀色、類似香檳金，以及一款藍色選項。

此外，市場預期升級版的13吋MacBook Pro不會像MacBook Air一樣出現在今年的WWDC，原因是中國大陸封控措施的影響，可能使這款筆電延後到今年稍後推出。

上海 太空

延伸閱讀

蘋果2022 WWDC秀「白瀏海」？看新版MacBook Air五大亮點

郭明錤：PS VR2今年下半年量產 明年一季度上市

AirPods Pro 2下半年將在越南量產 郭明錤：非陸製成功案例

郭明錤：無接口iPhone不靠譜 AirPods也會改用USB-C

相關新聞

裁員宣示 馬斯克說詞反覆

特斯拉執行長馬斯克4日表示，特斯拉員工總人數未來12個月將增加，受薪員工人數應該會大致持平，但這和他日前在內部電郵表示將...

ECB本周將宣布結束購債

投資人本周關注焦點將重回多國央行決策和通膨數據，特別是歐洲央行（ECB）周四召開決策會議，預料宣布結束購債措施，為7月升...

全球最難金融考試CFA 線上考合格率更低 需求直線下滑

號稱「全球最難金融考試」的特許財金分析師（CFA）考試現在有些過時，新報考人數連續三年低於疫前水準。

蘋果新MacBook Air將亮相 郭明錤估下半年出貨700萬台

蘋果全球開發者大會（WWDC）預定美西時間6日上午10時（台灣時間7日凌晨1時）登場，預料將公布iOS 16等作業系統，...

本周開盤前 五件國際事不可不知

美股三大指數上周五（3日）全面收低，美國強勁的就業報告加重聯準會（Fed）升息壓力，澆熄市場對Fed可能放緩升息腳步的預...

葉倫談兆元救援計畫 未要求白宮縮減規模

美國財政部長葉倫4日罕見地駁斥媒體報導表示，她從未推動刪減總統拜登1.9兆美元的美國救援計畫（American Resc...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。