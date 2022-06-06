本周開盤前 五件國際事不可不知

美股三大指數上周五（3日）全面收低，美國強勁的就業報告加重聯準會（Fed）升息壓力，澆熄市場對Fed可能放緩升息腳步的預期心理。美股本周能否扭轉頹勢，進而真正擺脫「熊掌」，唯有指望通膨進一步降溫。以下是今天開盤前，最值得關注的五件外電要聞：

美股三大指數 全面收黑

標普500指數上周五大跌1.6%，道瓊跌348點或1%，那斯達克綜合指數重挫2.5%，三大指數周線因此轉而下跌0.9%以上，6月的第一周就以收黑結束。投資人憂心，標普500指數前一周大漲6.6%，擺脫連七周頹勢，終究只是曇花一現、「熊市反彈」而已。經過坎坷的一周，標普500指數距上個月一度逼近熊市的谷底，尚有5%的餘裕。

費城半導體指數上周五大跌3%，台積電ADR也受拖累，下跌2.6%，周線則持平，相對於台北交易股票尚有1.9%溢價。

本周五將公布的美國5月消費者物價指數（CPI），被視為Fed本月14至15日開會前最關鍵的參考指標。Fed預料本月和下個月各升息0.5個百分點（2碼）。

5月CPI預料會較4月的8.3%更為緩和，證明3月的8.5%已經到頂。果真如此，投資人或許會鬆一口氣。Fed副主席布蘭納德和克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特上周五異口同聲表示，Fed 9月可能需要繼續以當前的速度升息，除非有「令人信服的」證據表明，通膨已經觸頂。

美國商務部長：取消部分商品的關稅可能是有意義的

美國商務部長雷蒙多表示，取消部分商品的關稅以遏制近40年來最熱通膨的做法「可能是有意義的」。

「鋼鐵和鋁--我們決定保留一些關稅，因為我們需要保護美國工人，我們需要保護我們的鋼鐵行業；這是國家安全問題，」雷蒙多周日接受CNN訪問時表示。被問及政府是否會考慮對數十億美元進口自中國的商品終結關稅時，她表示，「其他產品--家庭用品和自行車，這可能是有意義的」。

「我知道總統正在研究這個問題，」雷蒙多表示。

裁員宣示 馬斯克說詞反覆

特斯拉執行長馬斯克4日表示，特斯拉員工總人數未來12個月將增加，受薪員工人數應該會大致持平，但這和他日前在內部電郵表示將裁員10%的說法相悖，馬斯克希望澄清立場，卻反而更讓人摸不著頭緒。他想裁員的念頭不僅拖累特斯拉股價重挫，還引起美國總統拜登的不滿，語帶諷刺地祝他登月之旅「好運」。

花旗不看好半導體股

花旗不看好半導體類股後市，參照過去不景氣時期的狀況，可能還會再跌30%。

花旗分析師丹利（Christopher Danely）不看好半導體類股的後市，今年來半導體類股賣壓沉重，但可能還會繼續跌，且跌幅可能深達30%。丹利在最新研究報告中寫道，半導體類股的盈餘估計值約有20%下修空間、估值倍數可能下修10%，據此推估股價還會再跌30%，這是參照往年不景氣時期的情況。

美光（Micron）股票評級則遭另一家券商罕見降為「不如大盤」，形同建議「賣出」，理由是這家記憶晶片製造商仰賴行動電話和個人電腦（PC）極深，而在通膨高漲時代，這兩類產品卻是消費者最先節省開銷的對象。

Piper Sandler分析師庫瑪上周五將美光的投資評級由原先的「中立」（Neutral）降至「不如大盤」（Underweight）。他認為，美光過度曝險於消費者市場，並把目標價由90美元大砍到70美元；美光當日收在每股69.94美元，大跌7.2%。

WWDC周二登場 新款MacBook Air搭載M2晶片 最受期待

蘋果今年全球開發者大會（WWDC）將在美西時間6日上午10時（台灣時間7日凌晨1時）線上登場，除了預料將發表iOS 16、iPadOS 16、MacOS 13及tvOS 16等作業系統更新版，也可能發表搭載自行研發M2晶片的新款MacBook Air筆電。

法人認為，若蘋果在WWDC上發表新款MacBook Air，有助廣達、雙鴻、精元等蘋果筆電相關供應鏈吹響反攻號角。

分析師預估，蘋果今年MacBook系列筆電出貨量約2,600萬台，雖然低於原先預估的2,700萬至2,800萬台，但仍年增3%，成為全球前六大筆電品牌中，唯一出貨量正成長的業者。