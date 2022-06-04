馬斯克唱衰美國經濟 拜登公開反酸：祝登月之旅好運

世界最有權勢者與世界首富的口水戰開打，世界首富馬斯克在一封向特斯拉高層發出電郵中透露，對美國經濟發展有「超壞預感」，且考慮裁掉10%員工；而美國總統拜登在記者會被問及此事時婉轉回應，只說「祝他登月之旅好運」。

拜登3日進行就業報告演說時表示：「當馬斯克這樣想的時候，福特汽車正在擴大投資規模，包括在他們新的電動車。同樣也是汽車製造的克萊斯勒集團和斯泰蘭蒂斯，也都在電動車上擴大投資。英特爾最近也將新增2萬個職缺，所以你知道的，我想他的登月之旅需要很多運氣吧，我不知道。」

拜登所說登月之旅，可能是指美國太空總署（NASA）去年委託馬斯克創辦的SpaceX進行29億美元（約台幣852億元）登月艇研發計畫。