聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬斯克唱衰美國經濟 拜登公開反酸：祝登月之旅好運

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
世界首富馬斯克在一封向特斯拉高層發出電郵中透露，對美國經濟發展有「超壞預感」，且考慮裁掉10%員工。
世界首富馬斯克在一封向特斯拉高層發出電郵中透露，對美國經濟發展有「超壞預感」，且考慮裁掉10%員工。

世界最有權勢者與世界首富的口水戰開打，世界首富馬斯克在一封向特斯拉高層發出電郵中透露，對美國經濟發展有「超壞預感」，且考慮裁掉10%員工；而美國總統拜登在記者會被問及此事時婉轉回應，只說「祝他登月之旅好運」。

拜登3日進行就業報告演說時表示：「當馬斯克這樣想的時候，福特汽車正在擴大投資規模，包括在他們新的電動車。同樣也是汽車製造的克萊斯勒集團和斯泰蘭蒂斯，也都在電動車上擴大投資。英特爾最近也將新增2萬個職缺，所以你知道的，我想他的登月之旅需要很多運氣吧，我不知道。」

拜登所說登月之旅，可能是指美國太空總署（NASA）去年委託馬斯克創辦的SpaceX進行29億美元（約台幣852億元）登月艇研發計畫。

對於拜登的言論，馬斯克在推特上回覆稱：「感謝總統先生！」他還將推文設為帳戶置頂推文。馬斯克的電郵內容傳出後，特斯拉股價在3日暴跌9%。「富比世」雜誌推估，馬斯克的身家高達2181億美元（約台幣8兆3000億元）。

美國總統拜登在記者會被問及馬斯克的說法時婉轉回應，只說「祝他登月之旅好運」。法新社
美國總統拜登在記者會被問及馬斯克的說法時婉轉回應，只說「祝他登月之旅好運」。法新社

馬斯克 拜登 美國

延伸閱讀

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

葉元之扮「強泥戴普」：台灣人要學習和蔡總統共存

通膨怪獸出現 選舉年要怪誰

馬斯克對經濟「感覺超差」 拜登回敬：祝月球之旅好運

相關新聞

美股三大指數 全面收黑

美股三大指數上周五（3日）全面收低，美國強勁的就業報告加重聯準會（Fed）升息壓力，澆熄市場對Fed可能放緩升息腳步的預...

馬斯克唱衰經濟 拜登反酸

世界最有權勢者與世界首富的口水戰開打，世界首富馬斯克在一封向特斯拉高層發出電郵中透露，對美國經濟發展有「超壞預感」，且考...

捍衛戰士2經濟學 不只懷舊

湯姆克魯斯主演的電影「捍衛戰士：獨行俠」在美國上映僅七天，票房突破2億美元，除了刷新美國陣亡將士紀念日檔期周末票房紀錄，...

烏克蘭穀物談判 牽動糧價

在美國交易的小麥和玉米期貨上周五（3日）齊跌，分析師指出，交易商此時正注意有關烏克蘭穀物恢復出口的外交談判進展。

特斯拉員工 恐爆出走潮

特斯拉執行長馬斯克預告必須裁員一成，但還沒等他實際動手砍人，一些員工可能已經準備跳槽了，意味這家電動車大廠可能面臨一波人...

美光被降評 股價重挫

美光（Micron）股票評級遭一家券商罕見降為「不如大盤」，形同建議「賣出」，理由是這家記憶晶片製造商仰賴行動電話和個人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。