記憶晶片大廠美光罕見遭評為「不如大盤」 股價大跌7%

美光（Micron）股票評級遭一家券商罕見降為「不如大盤」，形同建議「賣出」，理由是這家記憶晶片製造商仰賴行動電話和個人電腦極深，而在通膨高漲時代，這兩類產品卻是消費者最先節省開銷的對象。美光周五（3日）大跌7.2%，收在每股69.94美元。

Piper Sandler分析師Harsh Kumar周五將美光的投資評級由原先的「中立」（Neutral）降至「不如大盤」（Underweight）。他認為，美光過度曝險於消費者市場，並把目標價由90美元大砍到70美元。

Kumar在給客戶的分析報告中說：「全球經濟預期將迎來逆風，我們擔憂美光在個人電腦、行動電話等消費者市場的曝險超過50%。此曝險程度比多數我們研究的半導體公司高出許多。」他還提到，美光在車用半導體市場的布局，也是總體經濟情勢欠佳時首當其衝的領域。

Kumar認為，過去幾個月，DRAM價格已在下滑，一旦消費者撙節開支，跌價的速度恐會再加快；價格壓力將損及美光獲利。

巴隆（Barron's）周刊指出，Kumar如此看空美光，並非華爾街主流意見，而且根據FactSet，這是2月以來美光首次得到等於是建議投資人「賣出」的評級。目前仍有89%的分析師將美光評為買進或是優於大盤，8.3%評為「中立」。