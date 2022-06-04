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馬斯克對經濟「感覺超差」 拜登回敬：祝月球之旅好運

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
世界首富、特斯拉電動車執行長馬斯克據報2日發電郵給公司主管，稱自己對經濟「感覺超差」。美國總統拜登隔天先舉實例駁斥他看壞經濟前景，還隔空祝對方「月球之旅好運」。路透 / 法新社
世界首富、特斯拉電動車執行長馬斯克據報2日發電郵給公司主管，稱自己對經濟「感覺超差」。美國總統拜登隔天先舉實例駁斥他看壞經濟前景，還隔空祝對方「月球之旅好運」。路透 / 法新社

世界首富、特斯拉電動車執行長馬斯克據報2日發電郵給公司主管，稱自己對經濟「感覺超差」（Super bad feeling），要求暫停全球所有招聘與需要裁員約10%。美國總統拜登隔天被問及此事時，先舉實例駁斥馬斯克看壞經濟前景，隨後祝他「月球之旅好運」。

國會山莊報報導，拜登就美國的5月就業報告發表講話後，有記者要求他回應馬斯克的評論。拜登隨即指出，福特汽車「正在壓倒性增加投資」，建造新電動車和新創6000個工會就業崗位，前克萊斯勒公司（Chrysler）的斯泰蘭蒂斯（Stellantis）也正在電動車採取進行類似的投資，而英特爾則為製造電腦晶片新增2萬分工作。

拜登接著說，「所以，你們懂得，祝他的月球之旅好運（Lots of luck on his trip to the moon.）」。

馬斯克隨後就上推特回敬，貼出航太總署（NASA）挑選SpaceX將美國人帶到月球的新聞稿連結，並且寫道，「謝謝總統先生！」

馬斯克 拜登 美國

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