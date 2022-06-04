研究：不管有否打疫苗 輝瑞新冠藥大幅降低長者重症率

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
以色列最新研究顯示，65歲以上的新冠病患無論是否接種過新冠疫苗，服用輝瑞公司（Pfizer）的新冠口服藥Paxlovid後，皆能大幅降低住院及死亡風險。路透
以色列最新研究顯示，65歲以上的新冠病患無論是否接種過新冠疫苗，服用輝瑞公司（Pfizer）的新冠口服藥Paxlovid後，皆能大幅降低住院及死亡風險。路透

以色列的最新研究顯示，65歲以上的新冠病患無論是否接種過新冠疫苗，在使用輝瑞公司（Pfizer）的新冠口服藥Paxlovid後，皆能大幅降低住院及死亡風險。

路透報導，以色列最大醫療保健供應商Clalit Health Services，在1月9日至3月10日期間新冠病毒變異株Omicron為該國主流病毒株，對近11萬名參與者的數據進行研究。

這項未經同儕審查、刊於Research Square平台的預印本報告指出，未打過新冠疫苗或首度染疫的高齡長者，在服用Paxlovid後，重症風險比未服用者低了86%，就算身上已獲免疫力的高齡患者，住院率也能低了60％。

研究顯示，65歲以上病患在接受Paxlovid治療後，僅0.6％（2,504人中的14人）需要住院，相較下，未服用Paxlovid的高齡患者住院率達1.89％（40,315人中，約762人住院），高了三倍。

不過，Clalit研究員Ronen Arbel說，數據顯示，40-64歲的中年患者無論是否具備免疫抗體，服用Paxlovid對降低住院率沒有明顯效益。

至於降低死亡率方面，Arbel指出，服用Paxlovid能幫助65歲以上患者的病故率減少81％，但在年輕人身上並未看到這類效益。

美國當局已批准輝瑞新冠口服藥可用於治療高風險患者，以降低重症住院率。隨著美國各地出現新一波疫情，Paxlovid使用量激增。

根據輝瑞在Delta病毒肆虐期間的臨床試驗，未接種疫苗的高風險病患在完成Paxlovid療程後，住院和死亡風險驟降90％。但也有傳聞指出，有些病患完成paxlovid療程後症狀復發，且這款口服藥對已接種疫苗者可能沒那麼有效。

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