韓媒：三星電子可能加入收購ARM的競爭

集微網消息，6月3日，據韓媒BusinessKorea報導，美國媒體表示，三星電子和英特爾可能試圖共同接管ARM。三星電子副會長李在鎔和英特爾首席執行官Pat Gelsinger在5月30日擧行了一次會議，這次會議上極有可能討論了聯合投資ARM的問題。

圖源：BusinessKorea

報道稱，與ARM有關的並購問題已經持續多年。英偉達在2020年9月宣佈將收購這家總部位於英國的公司，但在多個國家的反壟斷審查後，這一嘗試以失敗告終。隨後，SK海力士、英特爾和高通也發佈了類似公告。

如今，三星電子也可能加入競爭，從而使ARM的技術被納入其Exynos處理器中。三星電子的目標是到2030年成為到全球非內存芯片市場的頭部廠商，而收購ARM可以成為一條有效的途逕。

報道指出，據內部人士透露，三星電子將不得不與SK海力士、英特爾和高通競爭。但也有其它可能，包括其中兩家或更多公司組成一個不受反壟斷法規限製的財團。（校對/諾離）