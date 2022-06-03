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澳洲軟體巨擘槓上馬斯克 「歡迎特斯拉員工跳槽本公司」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克日前要求員工重返辦公室上班，不然得走人，引人揣測此舉是否是特斯拉精簡員額的前奏曲。圖／路透
特斯拉執行長馬斯克日前要求員工重返辦公室上班，不然得走人，引人揣測此舉是否是特斯拉精簡員額的前奏曲。圖／路透

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克日前下令員工結束在家工作（WFH）、全部重返辦公室上班。對此，澳洲軟體集團Atlassian共同創辦人兼執行長法夸爾（Scott Farquhar）表示，歡迎特斯拉員工跳槽到該公司。

法夸爾2日推文說：「今天看見馬斯克和特斯拉的消息，感覺好像時光倒流，回到1950年代。」

馬斯克豈是怯於在推特上舌戰之輩？他隨即推文回應Atlassian老闆說：「上面這串推文闡明，經濟衰退為什麼是一項至關重要的經濟淨化功能。」

財經網站MarketWatch報導，封鎖抗疫期間企業不得不提供員工在家上班選項，但隨著經濟重啟、生活逐漸回到常軌，企業面臨頭痛的問題：要求員工返回辦公室工作，但許多員工嚐到彈性工作安排的滋味後，重進辦公室的意願不高。尤其在本周馬斯克一封召回員工的電郵內容曝光後，更引發激辯。

根據媒體報導，馬斯克這則電郵是這麼寫的：「任何人想要遠距工作，必須每周至少進辦公室待個40小時（沒錯，我說的是「至少」），不然就離開特斯拉。」在推特討論串被問到假如員工拒絕照辦可有什麼選項時，馬斯克回應：「他們應假裝在別的地方工作。」

法夸爾則在推特上反嗆說，特斯拉員工若是對此不滿，歡迎加入他的公司。軟體集團Atlassian在那斯達克掛牌，市值500億美元。他表示，馬斯克要求在辦公室每周工作至少40小時，與Atlassian「做法截然不同」。

法夸爾說：「Atlassian員工可隨心所欲選擇每天工作的地點和方式— 本公司稱之為『地點不拘團隊』（Team Anywhere）。這一直是我們持續成長的關鍵要素。為何這麼說？因為這將是我們未來工作的方式。非常分散化，非常有彈性。是的，此刻這種方式並不完美，但我們必須不斷實驗，讓它日臻完善。」

法夸爾還在推特上附上一幅地圖，上面顯示Atlassian員工遍布全球。他並且說，目標是在2026年全球員工總數增至2.5萬人，去年該公司總人力略高於6,000人。

他並且附上Atlassian公司招募網頁，公開向馬斯克的員工喊話說：「有沒有特斯拉員工感興趣？」

Atlassian在2020年宣稱員工可永久待在家工作，2021年在全球工作環境最佳公司評比中排名第23。相形之下，2020年5月至12月期間，特斯拉員工傳出數百個確診新冠肺炎病例，因為違反州和聯邦政府公衛防疫建議繼續工廠作業。

在特斯拉要求員工重回辦公室不然就走人的同時，一項意見調查顯示，全球52%的受訪員工表示寧可接受減薪，也不想放棄遠距工作的彈性。在美國勞動市場仍緊繃的此時，一些人認為勞方在這方面占上風。

著有《遠距工作》（Going Remote，暫譯）一書的南加州大學經濟學教授卡恩（Matthew E. Kahn）2日撰文指出，馬斯克對員工下達重返辦公室的通牒令，應是考量這麼做可在經濟面臨衰退威脅時提升生產力和市場競爭力，也可能是想藉此精簡員額，篩選出對公司效忠者並淘汰一些人。

果然，根據路透報導，馬斯克另發一則電郵，下令特斯拉精簡員額10%，因為他對經濟展望有「很不好的預感」。

馬斯克 特斯拉

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