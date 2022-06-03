也讓晶片業斷氣 俄國限制氦氖等氣體出口

印度經濟時報報導，俄羅斯已限制晶片生產必須用到的氦、氖等惰性氣體，首當其衝者非美國和日韓、荷蘭等國的相關業者莫屬，全球晶片荒的問題勢將惡化。路透報導，這項禁令將實施到今年底。

根據俄羅斯內閣的決議，相關原料能否出口將由聯邦政府決定。印度經濟時報的報導指出，俄羅斯打算用「交換」的方式，以進口半導體交換這些氣體出口。俄國工業和貿易部已證實，這些氣體能否出口，決定時會考慮已達成的協議。

俄羅斯貿易部副部長Vasily Shpak回應路透記者的詢問時，表示此舉將提供一個機會，「重新調整如今已斷裂的供應鏈，並打造出新的供應鏈」。印度經濟時報則報導，此措施是為了報復先前國際禁止供應俄羅斯生產微晶片所需的相關半導體之舉。

少了俄羅斯的氖、氬與氦等氣體，對某些國家而言恐怕就會較難生產電子產品。俄羅斯供應全球最多30%的氖氣所需。

4月時白宮曾警告，晶片業者最好能分散供應鏈，以防俄羅斯為報復歐美對其實施的科技制裁，限制部分製造晶片所需的關鍵原物料。