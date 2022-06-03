快訊

批葛斯齊爆料「失德」 汪小菲求助吳宗憲對話曝光

北市議員侯漢廷二度確診 昨與柯文哲見面會談3分鐘

他在東南亞工作當10年「廠長」 月薪曝光驚呆網友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓媒臆測三星有意收購安謀 可能與英特爾等公司合作

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
三星電子傳出有意收購安謀（Arm）。歐新社
三星電子傳出有意收購安謀（Arm）。歐新社

南韓媒體Business Korea今（3）日引述美國方面的消息，指三星電子英特爾（Intel）有意聯手拿下安謀（Arm）。報導引述美國媒體的說法指出，三星副會長李在鎔與英特爾執行長基辛格上月30日會議時，很可能討論了一起投資安謀的相關事宜。

與安謀有關的併購行動已進行多年，輝達（Nvidia）2020年9月宣布有意收購，但在多國反托辣斯監管機關的審理後，並未如願。之後，英特爾、SK海力士、高通都曾表達要投資安謀的意願。

Business Korea指出，三星現在也有可能競逐收購安謀。三星的Exynos處理器已採用安謀技術，如今三星正擬定目標，試圖在2030年成為非記憶體晶片市場的霸主，若能收購安謀，將有助達成這項目標。

知情人士透露，三星試圖收購安謀，必須與英特爾、高通、SK海力士競爭，但也有可能與這些同業中的兩家或更多家合組投資團一起行動，避免收購案遭反壟斷審理阻擋。

三星電子 英特爾

延伸閱讀

半導體首季設備出貨 季減一成

台積、日月光 拚共創商機

英特爾攜越企 攻自駕技術

18歲就想當英特爾執行長 工作30年夢碎、悲傷離去 季辛格找到關鍵再度圓夢

相關新聞

路透：馬斯克說特斯拉需裁員10% 暫停所有招聘

路透引述一封特斯拉內部信件報導，特斯拉執行長馬斯克表示，他對經濟「感覺超差」，且特斯拉需裁減約10%員工。

韓媒臆測三星有意收購安謀 可能與英特爾等公司合作

南韓媒體Business Korea今（3）日引述美國方面的消息，指三星電子與英特爾（Intel）有意聯手拿下安謀（Ar...

日經新冠復甦指數：台灣5月排名降至第113名

日經新聞3日發布5月「日經新冠復甦指數」，台灣正努力應對激增的確診和死亡人數，排名較4月的第94名進一步滑落到與南非並列...

三星少主李在鎔將造訪ASML 擬採購晶片製造設備

三星集團副會長李在鎔預計下周前往荷蘭，造訪晶片設備製造商艾司摩爾（ASML），外界普遍預期，李在鎔這趟商務行程，目標是為...

美貿易黑名單增列俄航空造船廠 阻俄軍取得技術

美國今天再將71家俄羅斯和白俄羅斯實體列入貿易黑名單，包括數間飛機工廠、造船廠及研究機構；這是華府讓俄軍無法取得美國技術...

Toyota發表家用電池 可連接太陽能、供電動車充電

豐田汽車（Toyota Motor）將要進軍家用電池市場，發表了安裝在室外的電池，可供電動車和油電混合車充電之用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。