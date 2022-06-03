韓媒臆測三星有意收購安謀 可能與英特爾等公司合作

南韓媒體Business Korea今（3）日引述美國方面的消息，指三星電子與英特爾（Intel）有意聯手拿下安謀（Arm）。報導引述美國媒體的說法指出，三星副會長李在鎔與英特爾執行長基辛格上月30日會議時，很可能討論了一起投資安謀的相關事宜。

與安謀有關的併購行動已進行多年，輝達（Nvidia）2020年9月宣布有意收購，但在多國反托辣斯監管機關的審理後，並未如願。之後，英特爾、SK海力士、高通都曾表達要投資安謀的意願。

Business Korea指出，三星現在也有可能競逐收購安謀。三星的Exynos處理器已採用安謀技術，如今三星正擬定目標，試圖在2030年成為非記憶體晶片市場的霸主，若能收購安謀，將有助達成這項目標。

知情人士透露，三星試圖收購安謀，必須與英特爾、高通、SK海力士競爭，但也有可能與這些同業中的兩家或更多家合組投資團一起行動，避免收購案遭反壟斷審理阻擋。