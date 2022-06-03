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Toyota發表家用電池 可連接太陽能、供電動車充電

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Toyota發表的家用電池，設計放置於室外。（網路圖片／Toyota提供）
Toyota發表的家用電池，設計放置於室外。（網路圖片／Toyota提供）

豐田汽車（Toyota Motor）將要進軍家用電池市場，發表了安裝在室外的電池，可供電動車和油電混合車充電之用。

家戶在緊急情況下需要讓家裡的燈還能亮著、基本電器設備還能運作的供電產品，市場需求日漸成長。Toyota瞄準趨勢，發表便利的家用電池組件，可以連結包括太陽能電板等各種不同電力來源。

這套家用電池新產品預定8月上市，電力容量為8.7千瓦時，附有可連結電動車充電的連結器。電池可在攝氏45度到負20度的環境下運作，使用者可以透過專用的智慧手機應用程式（app）進行功能設定並查看剩餘電力。

《日經亞洲》報導，日本的儲電電池市場正在成長，這類電池產品可供家戶和企業在災害發生停電事故時，暫時維持供電。美國的特斯拉（Tesla）和中國大陸的華為等知名企業，都為家用與更大型電力儲存設備提供解決方案。

根據日本電子製造商協會的資料，2015年到2020年會計年度的固定式鋰離子電池系統銷售，成長了兩倍，達到12.6萬台。其中供電量能10千瓦時以下的家用系統，占比最高。

日本 停電

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