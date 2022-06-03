美貿易代表署副代表：美台貿易談判可能比IPEF進展更快

美國貿易代表署（USTR）副代表畢昂奇（Sarah Bianchi）周四表示，考慮到台北和華府都對深化經濟關係有濃厚興趣，台美21世紀貿易倡議可能比印太經濟框架（IPEF）的談判進展更快。

畢昂奇接受路透採訪時表示，新啟動的印太經濟框架會談與台美貿易倡議的談判有相似之處，但後者是在具體經濟問題上與台灣加強聯繫。

她說：「我認為我們渴望與台灣合作，並擴大我們在那裡的談判授權，以及……從中小型企業、數位貿易到勞動力等系列問題，我們都期待儘快開始。」

當被問及與台灣的貿易倡議是否可以比IPEF談判更早取得成果時，她說：「很可能會這樣。」

美國官員先前表示，美國將與台灣啟動新的貿易談判。台灣稍早未獲美國納入印太經濟框架的首輪名單。