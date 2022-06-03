美聯準會官員：9月不是升不升息的問題 而是升幅多大

美國聯準會（Fed）的兩位官員周四表示，聯準會很可能在未來兩次政策會議各升息兩碼後還持續貨幣緊縮政策，唯一的問題是到時的升息幅度多大。

聯準會副主席布蘭納德（Lael Brainard）周四接受CNBC採訪時表示，目前看不到能讓聯準會暫停緊縮的理由。她說：「從今天的情況看，根據我們最新掌握的數據，市場對於6月和7月升息50個基點的預測似乎是合理的。」

到了9月，她表示，「如果沒看到單月通膨數據減速，沒有看到需求略微降溫的跡象，那麼在下一次會議上以同等速度升息可能是合適的」，即使物價壓力開始減弱，聯準會仍可能升息，只是幅度較小，「現在很難找到暫停升息的理由。為使通膨率降到2%的目標，我們還有很多工作要做」。

聯準會今年將利率提高了0.75個百分點 ，大部分官員支持在未來兩次會議再各升息0.5個百分點。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）已建議聯準會9月暫緩升息，在進一步緊縮之前先評估經濟狀況。布蘭納德的評論顯示，這不是聯準會領導層的看法。

同日，克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）呼籲，面對可能波動劇烈的市場、成長放緩，甚至是失率率上揚，聯準會在升息對抗通膨時，表現要「堅毅」。

對她來說，聯準會必須在務實情況下迅速將政策利率升高到2.5%，之後可能更高。如果6月和7月各升息兩碼，聯邦政策利率會在1.75%到2%之間。她談及高通膨時說：「我不願過早宣布勝利。」