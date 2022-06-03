Fed副主席布蘭納德：9月會議很可能繼續升息2碼

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
聯準會副主席布蘭納德警告，如果未來幾個月通膨減緩的程度不夠，不僅6、7月會議將各升息2碼，9月可能仍須升息2碼
聯準會副主席布蘭納德警告，如果未來幾個月通膨減緩的程度不夠，不僅6、7月會議將各升息2碼，9月可能仍須升息2碼

美國聯準會Fed）主管貨幣政策副主席布蘭納德（鴿派，有投票權）2日警告，如果未來幾個月通膨減緩的程度不夠，則不僅6、7月會議將各升息2碼，9月會議可能仍必須升息2碼。她也表示，在可預測的未來，Fed將不會暫停升息。

布蘭納德這番「偏鷹派」的說法，與目前市場預期9月可能減緩、甚至暫停升息的看法相悖。

布蘭納德受訪時說，「如果我們沒有在每月通膨報告中看到這種減速現象，而且如果我們沒有看到確屬火熱的需求開始降溫一些，則我們在更多一次的會議上採取同樣的升息速度，可能相當適當」。

但她也表示，「如果我們在每月的報告上看到（通膨）減速，則稍稍減緩（升息）速度也可能合理」。

她在被問到Fed是否有任何完全暫停升息的計畫時，對此打了回票，顯示Fed有意在可預測的未來，每次會議都將升息。她表示，「目前很難看到暫停的情況。我們要將通膨壓低到2%目標，仍有許多工作要做」。

布蘭納德表示，她將密切關注「一系列」數據，研判物價壓力是否減退，消費需求是否下降，以及過熱的勞動市場是否降溫。

通膨 Fed 聯準會

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