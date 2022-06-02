微軟調降本季營收獲利預測 因強勢美元侵蝕獲利

人造合成肥料價位漲破紀錄，使糞肥成了熱門商品。在全球糧食供應面臨極大壓力的狀況下，要提高農作物產量、避免食物短缺，任何種類的肥料都至關重要。動物糞肥自然是其中之一，而且近來價格水漲船高。

2022-06-02 18:43