微軟調降本季營收獲利預測 因強勢美元侵蝕獲利
微軟2日調降本季營收和獲利預測，主因美元走強侵蝕獲利，這項消息導致微軟股價2日早盤應聲挫跌3%。
路透報導，微軟把截至6月底止的本季（年度第4季）營收預測調降為519.4億~527.4億美元，低於原先預期的524億~532億美元；獲利預期則調降為每股2.24~2.32美元，先前預測為2.28至2.35美元。
路孚特（Refinitiv）數據顯示，分析師對微軟本季營收的預期為528.7億美元，獲利為每股2.33美元。
報導指出，受美國聯準會（Fed）貨幣政策立場轉鷹和地緣政治緊張高漲拉抬，美元兌一籃子貨幣匯率過去一年已攀漲約14%。
強勢美元已對需把外幣兌換為美元的美國跨國企業獲利造成壓力，並加據企業對通膨高漲的擔憂，導致部分企業更積極尋求為其獲利避險的方法。
Salesforce、可口可樂、P&G和菲利普莫里斯（Philip Morris）等企業都已示警，獲利將受強勢美元衝擊。
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