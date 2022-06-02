馬斯克「終結在家上班」令員工重返辦公室 對在哪、錯在哪？

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克已下令員工重回辦公室上班，終結在家上班（WFH）的選項。這麼做是基於什麼考量？是正確抉擇嗎？

南加州大學經濟學教授卡恩（Matthew E. Kahn）表示，在美國面臨經濟衰退風險之際，把員工全部召回是有道理的，有助於提升生產力、進而強化與同業競爭力；但這麼硬性規定非得到公司上班，也可能導致特斯拉付出長期代價。

卡恩著有《遠距工作》（Going Remote，暫譯）一書，書中正是探討這種工作彈性如何改善員工生活與城市經濟。他在財經網站MarketWatch發表評論指出，目前美國大型企業都面臨疫情期間實施的遠距上班政策該不該調整和如何調整的問題。高盛已催促員工返回辦公室，蘋果公司準備迎接實體與WFH混合制的未來。

員工返回職場上班可提高生產力，允許員工遠距工作彈性則能提升生活品質，關鍵是企業主管必須在兩者之間權衡得失。

由此來看，卡恩認為，馬斯克把所有員工召回上班，短期而言是正確決定。

短期而言應是正確決定

特斯拉已成功設計並量產出電動車，但此刻面臨通用、福特等大廠愈來愈激烈的競爭。要保持競爭優勢，特斯拉必須持續創新，而員工在面對面開會時更能集體腦力激盪出創意點子、解決無可避免會遭遇的問題。這種面對面指導和即興互動，是透過Zoom視訊開會所不能及的。

卡恩猜測，馬斯克或許也想藉此精簡員額，不願返回上班的員工只能捲鋪蓋走人。這麼一來，他這道召回令或可發揮篩選作用，強迫員工表明是否像馬斯克一樣全心全意投入特斯拉工作。馬斯克號稱每周工作80個小時。

但對特斯拉這家年輕公司適用的制度，未必對其他公司都適合。卡恩說，特斯拉員工多半以年輕、熟諳應用科學的男性工程師居多，肩負的家庭責任不像普通美國勞工那麼繁重；況且，年輕員工也傾向回辦公室，所以馬斯克的強制令面臨短期員工流失的風險，也許不像其他公司那麼大。

長期而言可能付出代價

但假如特斯拉提供員工混合型上班模式呢？員工生產力是否可能更高？卡恩認為答案是肯定的，並舉出兩個理由。一，特斯拉招聘觸角可伸入更廣的人才庫，包括女性和少數族裔；二，通常滿意於可彈性安排生活與日程表的工作者，離職率較低。

在全力鞏固電動車市競爭優勢的此時，特斯拉應儘可能避免挽留員工和人員培訓方面的問題，同時降低智慧財產流向競爭同業的風險。要吸引並留住人才，除了支付高薪或發給優渥的股票選擇權報酬外，雇主的另一種選擇是提供更佳的工作條件。WFH就對員工極具吸引力，既可自由選擇居住地點、更有益身體和心理健康、也可避免過勞。

特斯拉公司總部在德州奧斯汀，若是員工必須每周五天進辦公室，必須住在距總部一小時車程以內。儘管奧斯汀這個城市有許多吸引人的特色，但住在該市費用高昂，許多潛在員工未必喜歡在那一帶定居。

假如提供WFH選項，讓特斯拉員工可選擇一個月進總部大樓工作五天，或每周兩天，會更有彈性。奧斯汀機場目前每日都有西南航空公司開的46個航班直飛其他城市。

卡恩說，馬斯克評估面對面互動能提升員工生產力，看法正確；但他也應該把「量vs.質」的權衡納入考量。如果員工待在辦公室的時間減少，互動的次數會降低，但互動的品質會升高。中階主管將有強烈動機設計小組會議，以促進這些互動。透過A/B測試實驗哪種流程更可行，將有助於優化這種調整過程。

結論是，若是提供WFH和混合-WFH的工作選項，特斯拉可望成為更賺錢的公司。工作狂馬斯克太聰明，應該不會誤以為員工都是他的「複製人」吧。