惹毛馬斯克、一票矽谷投資人！華爾街出現「反ESG」浪潮？

摘要 1. 特斯拉被踢出標普500 ESG指數，引來馬斯克砲轟、投資人疑惑：這年頭連特斯拉都不環保？ 2. 投資ESG，你得先看懂這門道：ESG只是幫你評估一家企業在環境、社會和治理面向的風險而已，不代表這家公司就對地球很好。 3. 以為減碳就等於ESG分數高？錯！如果碳排不影響企業風險，評級機構就不會拿它來做評鑑。如氣候變化不對麥當勞利潤構成風險，MSCI就排除麥當勞碳排增加的情況，還因為它有其他環保措施，上調麥當勞評級。

ESG惹毛越來越多人？特斯拉（Tesla）5月意外被標普500 ESG指數除名，惹得執行長馬斯克（Elon Musk）在推特痛批：ESG是一個騙局，已經被虛偽的社會正義戰士變成武器！

然而，愈來愈多人附和馬斯克的論述，甚至在政壇、投資界興起一股「反ESG」浪潮。

美國保守右翼近日批評ESG跟左翼熱愛的「嗆聲文化（Cancel culture）」如出一轍，企業行為只要不夠政治正確，就等著被抵制。

矽谷知名投資人、共和黨大金主提爾（Peter Thiel）也稱，ESG是「替敵人命名的仇恨工廠」。西維吉尼亞州財政部長、隸屬共和黨的摩爾（Riley Moore）聲稱，他瞄準一批銀行，要求它們不可抵制投資煤炭和化石燃料業，不然就要把它們從該州驅逐。

這對ESG投資趨勢來說是一波猛烈的反撲。ESG在疫情中席捲華爾街，今年相關資產價值達35兆美元，預計到2025年會再激增為50兆美元。

別誤解ESG了！

企業ESG評級好不等於你對地球好或差！

但讓各方批評者最不爽的是：ESG儼然成為區分好、壞公司的唯一指標。分數高、被列入指數的公司就是「有做好事」者，分數低的公司則臭名遠播，這種區分標準令人難以信服。

其實，這是各界對ESG的大誤解！投資銀行傑富瑞（Jefferies）ESG全球主管沙阿（Aniket Shah）說：「ESG跟讓世界變得更美好一點關係都沒有。」

ESG代表的意義其實是「風險」。它是從投資人角度出發，確保資本配置者了解一家企業在環境、社會和治理問題上的風險，進而在投資過程中獲得最大收益。風險愈低，自然愈容易替投資人帶來高收益。

例如，評級公司Sustainalytics指出，企業獲得的ESG評分，代表的是它「面臨特定行業重大ESG風險、以及管理這些風險的能力」。明晟（MSCI）也指出：「ESG評級側重於公司底線的財務風險。其目的是幫助機構投資人評估風險，並幫助投資人在一定時間內以換得最大投資回報的方式來配置資本。」

換成白話文解釋，在ESG上獲得高分、或是被列入指數的公司，並不等於它正在替環境、社會帶來積極影響，只是被影響的風險較低而已。

只要減碳ESG評分就高？

錯！如果不影響企業財務風險，即便碳排增加，分數還會被調高！

同樣的，假如ESG裡面某一因素完全不會替企業帶來風險，評級機構甚至會摒棄該因素不做計算。

例如，MSCI對速食巨頭麥當勞做評分時發現，氣候變化不會對麥當勞的利潤構成風險，也不會提供成長機會，因此直接不把麥當勞碳排納入計算——因此，即便麥當勞的溫室氣體排放量在4年內增加了7％，MSCI卻因該公司有環保做法如採用減塑包裝等，而上調麥當勞評級。

既然ESG跟區分好、壞公司沒直接相關，大家為何還是拿它當依據？原因出在，這些評級機構跟基金公司，老拿ESG當成行銷手法，如投資人經常可看到他們宣傳「為更美好的世界做更好的投資」；再加上，媒體又進一步詮釋，替企業貼上好、壞標籤。

這結果，才是真正導致「漂綠」（greenwashing）的原因。

一些企業被列入指數，僅只是風險較低，卻對外大肆宣傳自己「很環保」；基金公司也很可能誤導投資人，說投資產品正在改善環境。

因此，美國證監會（SEC）5月底發布更嚴格的規範，以打擊漂綠行為。證監會要求，未來，基金和顧問在基金招股書、年度報告和顧問手冊中，要更具體披露各種資訊——關注環境的基金，需要披露其投資組合的溫室氣體排放；想要解決實現特定社會影響的基金，需要詳述具體影響方式和進展。

因ESG意涵理解斷裂，已引起反動，可能拉緩世界將資金投入此領域、助企業轉型的步調。唯一的解決辦法，是更公開、透明，如同諮詢公司Bloomberg Intelligence資深ESG分析師所言：「歸根結柢，我們需要更誠實的對話，而不是用誇張的方式表達。」

參考來源：Bloomberg、Bloomberg(2)、GreenBiz、SEC.gov

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