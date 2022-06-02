快訊

進入新冠高原期都在意料中？ 台大醫揭「3個意外」

資深音樂人陳道明過世享年66歲 張信哲深夜哀悼：一路走好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沙國傳準備好增產石油 原油期貨跌幅擴大

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）在沙國 Abqaiq的煉油設施。路透
沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）在沙國 Abqaiq的煉油設施。路透

金融時報周三（1日）根據五位知情人士提供的消息報導，沙烏地阿拉伯已向西方盟友預告，如果俄羅斯受到石油禁運制裁措施衝擊、石油輸出大幅減少時，沙國已做好增產原油的準備，石油價格不能失控。

金融時報說，今天將舉行的石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）每月例會，有可能就會由沙國和阿拉伯聯合大公國宣布立即增產，不過相關討論還在進行，結論尚未達成。OPEC+仍有可能維持既定的生產計畫。

另一個提案是OPEC+原訂9月才開始增產的時程，提前到7月，這樣的變動也需要OPEC+同意。

消息拖累國際原油期貨跌幅擴大，在今天亞洲早盤下跌2%左右，西德州原油跌2.37%，報每桶112.53美元，布蘭特原油跌2.18%，報113.75美元。

在這之前，沙國因與美國關係不睦，一直對白宮的增產呼籲按兵不動，即使油價每桶漲到十年來最高點120美元之時，也沒動搖。利雅德主要考量在於擔心今年稍後能源緊悄問題會更嚴重，需要保留產能。不過歐盟現在發動新一輪的對俄制裁，禁運俄國石油馬上就會引發供應短缺疑懼。

一位知情人士說：「沙烏地阿拉伯了解一旦這樣的危機令油價失控，不符合他們的利益。」

沙國原本的看法是，油市供給確實吃緊，但還不到真正短缺的地步，何況有助價格上漲。不過情況可能改變，除了中國大陸主要城市的封控鬆綁，需求將會大增；俄羅斯石油產出現在可能會因歐盟的最新動作而顯著減少。

在俄烏戰爭之前，俄羅斯石油產量占全球原油生產的10%以上。

另外，一個消息來源透露，美國最近幾周頻頻派出高階代表訪問沙國，修補了兩國關係，也促使利雅德當局同意協助穩定油價。

油價 OPEC

延伸閱讀

國際油價2日盤初跌逾1% 金價從兩周低點回升

烏克蘭城市、村莊都成目標 德外長：俄羅斯在頓巴斯「滅絕文明」

愛沙尼亞倡禁俄天然氣 歐盟領導人淡化 荷蘭突遭俄停供

普亭「挾石油、糧食以令歐美」盧布能再創新高？老謝：俄面臨「這危機」要脅籌碼有限

相關新聞

沙國傳準備好增產石油 原油期貨跌幅擴大

金融時報周三（1日）根據五位知情人士提供的消息報導，沙烏地阿拉伯已向西方盟友預告，如果俄羅斯受到石油禁運制裁措施衝擊、石...

對9月暫緩升息潑冷水！Fed鴿鷹官員都支持一路升至年底

美國聯準會（Fed）的鷹派和鴿派官員都證實他們決心升息的立場，包括呼籲盡快將利率調高至2.5%的「中性利率」、甚至敦促年...

涉強迫勞動新疆產品 本月下旬起禁止輸入美國

美國拜登政府海關官員周三（1日）表示，他們準備採取強硬立場，執行限制中國大陸新疆地區產品輸入美國的禁令，除非企業可以提供...

Fed褐皮書：美企開始感受到緊縮政策的影響

美國聯準會（Fed）1日發布的褐皮書顯示，從4月到5月底，美國聯準銀行所在的多數地區，其經濟都以溫和或適度的速度成長，也...

美元走強、日圓重貶逾1% 加拿大連二度升息2碼

美元兌多數G-10貨幣周三（1日）走強，因美國公債殖利率攀升，歐元仍面臨壓力，此前歐元區通膨再創紀錄新高，引發投資人對該...

國際油價2日盤初跌逾1% 金價從兩周低點回升

國際油價周三（1日）在盤初走高後回吐漲幅，收盤仍上漲，但紐約西德州油價2日開盤走跌，因美國國務卿布林肯表示，美國尋求與沙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。