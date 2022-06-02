沙國傳準備好增產石油 原油期貨跌幅擴大

金融時報周三（1日）根據五位知情人士提供的消息報導，沙烏地阿拉伯已向西方盟友預告，如果俄羅斯受到石油禁運制裁措施衝擊、石油輸出大幅減少時，沙國已做好增產原油的準備，石油價格不能失控。

金融時報說，今天將舉行的石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）每月例會，有可能就會由沙國和阿拉伯聯合大公國宣布立即增產，不過相關討論還在進行，結論尚未達成。OPEC+仍有可能維持既定的生產計畫。

另一個提案是OPEC+原訂9月才開始增產的時程，提前到7月，這樣的變動也需要OPEC+同意。

消息拖累國際原油期貨跌幅擴大，在今天亞洲早盤下跌2%左右，西德州原油跌2.37%，報每桶112.53美元，布蘭特原油跌2.18%，報113.75美元。

在這之前，沙國因與美國關係不睦，一直對白宮的增產呼籲按兵不動，即使油價每桶漲到十年來最高點120美元之時，也沒動搖。利雅德主要考量在於擔心今年稍後能源緊悄問題會更嚴重，需要保留產能。不過歐盟現在發動新一輪的對俄制裁，禁運俄國石油馬上就會引發供應短缺疑懼。

一位知情人士說：「沙烏地阿拉伯了解一旦這樣的危機令油價失控，不符合他們的利益。」

沙國原本的看法是，油市供給確實吃緊，但還不到真正短缺的地步，何況有助價格上漲。不過情況可能改變，除了中國大陸主要城市的封控鬆綁，需求將會大增；俄羅斯石油產出現在可能會因歐盟的最新動作而顯著減少。

在俄烏戰爭之前，俄羅斯石油產量占全球原油生產的10%以上。

另外，一個消息來源透露，美國最近幾周頻頻派出高階代表訪問沙國，修補了兩國關係，也促使利雅德當局同意協助穩定油價。