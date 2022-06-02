對9月暫緩升息潑冷水！Fed鴿鷹官員都支持一路升至年底

美國聯準會（Fed）的鷹派和鴿派官員都證實他們決心升息的立場，包括呼籲盡快將利率調高至2.5%的「中性利率」、甚至敦促年底前一路升息至3.5%。此外，前聯準會官員、紐約聯準銀行前總裁杜雷（William Dudley）也認為央行將繼續升息抑制通膨，淡化市場對9月將暫停升息的預期。

立場長期鴿派的舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）以及被視為聯準會最鷹派官員的聖路易聯備銀行總裁博拉德（James Bullard），都支持6、7月分別升息2碼，以對抗40年來最熱通膨；里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）也表示，緊縮政策「非常合理」。

博拉德1日在菲斯經濟俱樂部演說，敦促決策者今年把利率調高至3.5%，他還表示，一旦通膨回落至目標值，利率可能會在2023年底或2024年回落。此外，他說，如果數據一如預期，他目前認為9月會有和6、7月一樣的2碼升息幅度。

博拉德說，現在說通膨是否已經見頂還為時過早，他警告說，在過去的高通膨時期，物價壓力有時會消退幾個月，但隨後又重新抬頭，要判斷通膨是否真的開始降溫，零點幾個百分點的改善還不夠。他說，就目前而言，聯準會有個在每次會議上都升息2碼「好計畫」。博拉德今年有貨幣政策投票權。

同日，戴利接受CNBC採訪時表示，聯準會應該緊縮貨幣政策直到通膨率開始向2％的目標回落，一旦物價漲幅放緩，可以放慢升息速度。

今年沒有貨幣政策投票權的戴利說，她支持央行在6、7月會議上各升息50個基點，但不願預測之後的政策行動。她支持在年底前將聯邦資金利率提高至2.5％左右的中性水準。

在多位聯準會官員1日對外發言之際，聯準會發布的褐皮書顯示轄下12區中有四個地區成長減緩，摩根大通執行長戴蒙更警告投資人慎防經濟「颶風」。不過，一些聯準會官員表示，經濟依然穩健，有望避免大多數的悲觀結果。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金接受福斯財經新聞專訪時表示：「現在我聽到人們在投資、消費者在支出。數據中找不到衰退，也沒見到企業主管採取行動。」

對於是否可能升息3碼，巴爾金說：「如果要改變步調，必須認為你的假設中的一些基本面改變。在當前情況中，這必須和通膨預期相關。」

另外，紐約聯準銀行前總裁杜雷也淡化市場對聯準會在9月暫停升息的預期，他1日接受彭博資訊專訪時表示：「聯準會相當相信他們必須迅速接近中性水準。關於到某個時間點，他們將暫停升息並觀望，當然那將會在某個時間點發生，但它將由經濟數據驅動。」

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）在5月23日曾表示，聯準會在9月暫緩調整利率「可能是合理的」，對此，杜雷並不認同。

杜雷說：「我對此不太相信。市場的定價顯示聯邦資金利率會在3%見頂。我認為我們將非常輕易地到達那個水準，而聯準會實際上最終還可能（讓利率）突破那個水準。」