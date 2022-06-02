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Fed褐皮書：美企開始感受到緊縮政策的影響

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
根據最新的褐皮書，目前經濟情勢不明朗、企業樂觀情緒減弱，對經濟衰退的憂慮加劇，短期內很難看見物價壓力或勞動力市場緊張狀況明顯緩解。美聯社
根據最新的褐皮書，目前經濟情勢不明朗、企業樂觀情緒減弱，對經濟衰退的憂慮加劇，短期內很難看見物價壓力或勞動力市場緊張狀況明顯緩解。美聯社

美國聯準會（Fed）1日發布的褐皮書顯示，從4月到5月底，美國聯準銀行所在的多數地區，其經濟都以溫和或適度的速度成長，也有初步跡象顯示，Fed抑制需求的行動開始見效。

根據褐皮書，目前經濟情勢不明朗、企業樂觀情緒減弱，對經濟衰退的憂慮加劇，短期內很難看見物價壓力或勞動力市場緊張狀況明顯緩解。

Fed在褐皮書中說：「零售業聯繫窗口指出，由於消費者面臨價格上揚，業務活動有所減弱。不動產產業的聯繫窗口也說，由於買家面臨高房價和利率上升，房市出現疲軟跡象。」

企業紛紛表示，勞動力吃緊依然是最大的挑戰，其次是一系列其他問題，包括供應鏈混亂、通膨全面上揚、俄羅斯入侵烏克蘭以及新冠疫情造成的干擾。這些問題也使Fed的任務變得十分困難。

Fed主席鮑爾曾說，決策官員將繼續提高利率，直到通膨以「明顯、令人信服」的方式回落。目前的通膨率是Fed設定目標2%的三倍多。

Fed正面臨艱鉅的任務，須在不引發經濟衰退的情況下，抑制經濟中的需求，從而壓抑飆升的生活成本。

調查顯示，企業已更加謹慎。八家聯準銀行表示，他們的企業聯繫窗口對未來成長的預估下降。也有三家聯準銀行的聯繫窗口特別表達對經濟衰退的憂慮。

報告也說，有跡象顯示消費者開始縮減支出。逾半數聯準銀行表示，部分消費者開始因應成本上漲。例如，克里夫蘭一家大型連鎖超市表示，顧客開始降低成本。業者說：「他們已從全國品牌轉向更便宜的店家自有品牌，並採取其他的省錢方法，例如只購買半加侖牛奶，不會買到一加侖。」

聖路易聯準銀行表示，密西西比州北部一家豪華車經銷商的大型車銷量開始減少，節能減排的小型車銷量開始增加。

在紐約聯準銀行轄區，紐約州一家人力資源機構表示，勞動力市場雖依舊強勁，但泡沫程度已經沒這麼嚴重。

整體來看，就業市場看似仍非常吃緊，多數聯準銀行轄區都表示工資大幅上漲，但有少數地區的企業表示，工資增長率趨緩或略微下降。

Fed 通膨

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