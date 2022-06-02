國際油價2日盤初跌逾1% 金價從兩周低點回升

國際油價周三（1日）在盤初走高後回吐漲幅，收盤仍上漲，但紐約西德州油價2日開盤走跌，因美國國務卿布林肯表示，美國尋求與沙烏地接觸，交易人士對此解讀為美國政府採取具體行動降低能源價格；金價從兩周低點回升，投資人仍擔憂通膨。

國際油價1日收漲、2日開盤後跌幅擴大

布蘭特原油8月期貨1日收盤上漲0.69美元，漲幅0.6%，報每桶116.29美元；

紐約原油7月期貨1日收報每桶115.26美元，漲0.59美元，漲幅0.5%。不過，2日開盤後轉跌，跌幅達1.5%。

在拜登政府表示仍希望與沙烏地阿拉伯接觸之後，原油價格1日回吐了盤中大部分漲幅。此外，市場預期石油輸出國組織（OPEC+）的會議將通過7月起產量每天增加43萬桶。四名OPEC＋消息人士對路透表示，周三舉行的技術委員會會議並未討論暫停俄羅斯參與石油供應協議的想法。

《華爾街日報》周二援引OPEC代表的話報導，一些OPEC成員國正考慮暫停俄羅斯參與石油產量協議，因西方制裁打擊了俄羅斯的增產能力。

此前，指標原油合約數周來穩步走高，原因是歐盟和美國的制裁導致俄羅斯出口減少，印度和大陸購買的俄羅斯原油有限。俄羅斯是全球最大的原油和燃料出口國。

歐盟領袖周一原則上同意在今年年底前削減90%的俄羅斯石油進口，這是自俄羅斯入侵烏克蘭以來歐盟最嚴厲的制裁措施。

Enverus駐倫敦主管Bill Farren-Price表示：「制裁正式生效的影響是巨大的，如果他們制裁的目標基本達成，俄羅斯的出口將減少每日約300萬桶，而這些石油不是全部都能轉售到其它地方的，所以其影響是相當巨大的。」

對俄原油的制裁將在六個月內分階段實施，對成品油的制裁將在八個月內分階段實施。為了對匈牙利和另外兩個中歐內陸國家讓步，這項禁令豁免了俄羅斯的管道石油出口。

在中國大陸，上海嚴格的新冠封控在持續了兩個月後於周三結束，引發燃料需求將會更加強勁的預期。

金價從兩周低點回升

金價周三從兩周低點回升，在市場擔心主要由燃料價格上漲帶動通膨上升之際，投資者將目光轉向避險黃金，但美元走強和美國公債殖利率上升限制了漲幅。

現貨黃金1日收盤上漲0.5%，至每英兩1,846.6美元，盤中稍早曾低見1,827.80美元，為5月19日以來最低。美國黃金期貨收高0.02%，結算價報每英兩1,848.7美元。

OANDA高級分析師Edward Moya表示：「投資人現在迫切需要更多的避險資產，而不僅僅是美債，這就是黃金跑贏的原因。」

市場已經消化聯準會本月和下月各升息2碼的預期，但在那之後的行動存在不確定性。

現貨銀上揚1.5%，報每英兩21.85美元，稍早一度觸及兩周低點。

白金上漲3.3%，至每英兩996.50美元，稍早一度上漲4.4%，觸及每英兩1,006.93美元，因市場對南非和俄羅斯的供應感到擔憂。